Un despreniment de terres obliga a tallar l’R1 de Rodalies

La crisi ferroviària causada per l’accident mortal a l’R4 el passat dimarts a la nit té un nou capítol. Un nou despreniment de terres obliga a tallar l’R1 de Rodalies des de prop de 20 minuts després de les quatre de la tarda. Segons ha informat Adif a través de les xarxes socials “està interrompuda la circulació de la línia R1 de Rodalies de Barcelona entre Blanes i Maçanet-Massanes per un despreniment de terra. Personal d’Adif està treballant per a restablir la circulació al més aviat possible”.
Des de la gestora de la infraestructura ferroviària assenyalen que “s’ha establert un pla alternatiu de transport amb transbords per carretera entre Blanes i Maçanet-Massanes per als viatgers afectats”.
Está interrumpida la circulación de la línea R1 de rodalies de Barcelona entre Blanes y Maçanet-Massanes por un desprendimiento de tierra.— INFOAdif (@InfoAdif) January 23, 2026
Personal de Adif está trabajando para restablecer la circulación lo antes posible.
23/1/2026 – 16:10. Buenas tardes. Actualmente, se encuentra interrumpida la circulación de los trenes de la línea R1 de @rodalies— Daescoga (@daescoga) January 23, 2026
debido a un desprendimiento entre Tordera y Maçanet-Massanes. ¿Hasta cuando van a seguir jugando con nuestra seguridad y con la de nuestros viajeros? pic.twitter.com/7Lw7iE29ZL
El retorn a la normalitat de Rodalies, marcada per les incidències
El despreniment de terres no ha estat l’única incidència que ha marcat la represa del servei de Rodalies aquest divendres al matí. La represa de la normalitat s’ha quedat marcada per una incidència trobada a les vies entre Badalona i Montgat a l’R1 i un arbre ciagut a Castellbisbal, afectant l’R4, dues incidències que han marcat les primeres hores del matí. Al migdia també s’ha produit una nova incidència després que s’hagi registrat el robatori de cable a l’estació de Bellvitge, un robatori que ha afectat les línies R2, R2 Sud i R2 Nord del nucli de rodalies de Catalunya i a circulacions de mitjana distància durant gairebé una hora.
✅Está solucionada esta incidencia. Los trenes de las líneas afectadas recuperan gradualmente su frecuencia de paso habitual. https://t.co/M6xe62WPf3— INFOAdif (@InfoAdif) January 23, 2026
A primera hora del matí el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha admès que s’haurà de “recuperar la confiança dels usuaris” després del que s’ha viscut aquests dies. “S’ha treballat durant tota la nit per sortir amb la màxima normalitat”, ha afegit Carmona.