La crisis ferroviaria causada por el accidente mortal en la R4 el pasado martes por la noche tiene un nuevo capítulo. Un nuevo desprendimiento de tierras obliga a cortar la R1 de Rodalies desde cerca de 20 minutos después de las cuatro de la tarde. Según ha informado Adif a través de las redes sociales «está interrumpida la circulación de la línea R1 de Rodalies de Barcelona entre Blanes y Maçanet-Massanes por un desprendimiento de tierra. Personal de Adif está trabajando para restablecer la circulación lo antes posible».

Desde la gestora de la infraestructura ferroviaria señalan que «se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera entre Blanes y Maçanet-Massanes para los viajeros afectados».

Está interrumpida la circulación de la línea R1 de rodalies de Barcelona entre Blanes y Maçanet-Massanes por un desprendimiento de tierra.



Personal de Adif está trabajando para restablecer la circulación lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) January 23, 2026

23/1/2026 – 16:10. Buenas tardes. Actualmente, se encuentra interrumpida la circulación de los trenes de la línea R1 de @rodalies

debido a un desprendimiento entre Tordera y Maçanet-Massanes. ¿Hasta cuando van a seguir jugando con nuestra seguridad y con la de nuestros viajeros? pic.twitter.com/7Lw7iE29ZL — Daescoga (@daescoga) January 23, 2026

El retorno a la normalidad de Rodalies, marcado por las incidencias

El desprendimiento de tierras no ha sido la única incidencia que ha marcado la reanudación del servicio de Rodalies este viernes por la mañana. La reanudación de la normalidad se ha visto afectada por una incidencia encontrada en las vías entre Badalona y Montgat en la R1 y un árbol caído en Castellbisbal, afectando a la R4, dos incidencias que han marcado las primeras horas de la mañana. Al mediodía también se ha producido una nueva incidencia tras registrarse el robo de cable en la estación de Bellvitge, un robo que ha afectado las líneas R2, R2 Sur y R2 Norte del núcleo de Rodalies de Cataluña y a circulaciones de media distancia durante casi una hora.

✅Está solucionada esta incidencia. Los trenes de las líneas afectadas recuperan gradualmente su frecuencia de paso habitual. https://t.co/M6xe62WPf3 — INFOAdif (@InfoAdif) January 23, 2026

A primera hora de la mañana el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha admitido que se deberá “recuperar la confianza de los usuarios” después de lo vivido estos días. “Se ha trabajado durante toda la noche para salir con la máxima normalidad”, ha añadido Carmona.