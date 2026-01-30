La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell de la República han evidenciado esta mañana públicamente su malestar con las plataformas de usuarios de RODALIES por «contraprogramar» la manifestación contra el caos ferroviario que han convocado el próximo 7 de febrero a las 12 del mediodía con el lema “¡Basta! Única vía: independencia!”. El presidente de la entidad soberanista, Lluís Llach, ha criticado que los usuarios hayan elegido el mismo día que ellos para protestar: «Nos parece incomprensible, porque bien planificadas se podrían retroalimentar», ha lamentado en una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Cataluña, donde ha detallado que trasladaron a las plataformas su disponibilidad para colaborar y «apoyar su manifestación siempre que no convocaran el mismo día». El presidente del Consell, Jordi Domingo, por su parte, ha subrayado que dejar de lado la reivindicación de independencia tiene consecuencias: «Lo que no podemos hacer es desconvocar nuestra manifestación para unirnos a otra donde se quieren sumar el PP y Vox!». «Y eso sí que es un problema», ha dicho.

Llach ha manifestado que «nadie» les puede pedir que desconvocan su manifestación y que se adhieran a otra concentración convocada «cuatro días más tarde» y que, además, «deja fuera» la independencia a pesar de que es «el debate de fondo». «Si la unidad exige excluir hablar de independencia, entonces no es una unidad plena», ha sentenciado. Los líderes de ambas entidades han negado «vetos» por parte de las plataformas, pero lamentan que se excluya la reivindicación independentista de la concentración de la tarde. El presidente de la ANC también ha dicho que una movilización que evita denunciar el expolio fiscal, la dependencia política y la falta de soberanía, termina siendo compatible con aquellas fuerzas que siempre han combatido los derechos nacionales y sociales de Cataluña. «No ir a la raíz del problema lleva a que PPC y Vox se adhieran a la protesta», ha remarcado Domingo, y ha explicado que mantienen abierto el diálogo con las plataformas de usuarios para intentar encontrar una solución.

El presidente del Consell ha remarcado que expuso las diferencias entre su manifestación y la de usuarios. En este sentido, ha dicho que la convocada por la ANC y la entidad que él preside señala la raíz del problema del colapso de RODALIES y de los servicios básicos, que es la dependencia de España, mientras que la otra movilización expresa el malestar por los efectos del problema dentro del marco actual. «La principal razón de ser del independentismo es construir un país mejor para todos los catalanes, y así lo hemos reivindicado la Asamblea y el Consell desde que nacimos», ha sentenciado. Con todo, Lluís Llach ha dejado claro que al día siguiente de la manifestación, las dos entidades independentistas continuarán al lado de los usuarios, apoyando sus reivindicaciones y denunciando las causas estructurales que impiden una gestión digna del servicio ferroviario. Asimismo, el presidente de la ANC ha admitido «divergencias» con Òmnium desde el inicio de la legislatura y ha criticado la adhesión al Pacto Nacional por la Lengua, pero ha mantenido la misma posición que con los usuarios y ha dicho que a partir del día 7 «harán lo que sea» para que las entidades independentistas «trabajen juntas».

Lluís Llach, presidente de la ANC, y Jordi Domingo, del Consell de la República, Jordi Domingo, en rueda de prensa / ANC

Llach: «Infrafinancian y maltratan a Cataluña»

El presidente de la ANC ha explicado que la manifestación, que comenzará a las 12 del mediodía desde el monumento a Rafael Casanova, servirá para denunciar la mala gestión de los gobiernos españoles: “infrafinancian nuestro país, lo maltratan y utilizan los recursos de los ciudadanos para engordar la estructura radial y extractiva madrileña”. “La discriminación premeditada y la incompetencia española no solo se han cargado RODALIES, también han provocado estragos en el resto de servicios públicos del país”, ha añadido Llach, evidenciado que RODALIES no es el único problema que vive el país. Aparte de las infraestructuras, Llach ha mencionado ámbitos como la sanidad y los servicios sociales, la enseñanza, la vivienda o los salarios. «Sin nuestros recursos y sin soberanía política esto no cambiará», ha rematado.

Finalmente, Domingo ha puesto énfasis en el enorme impacto que tiene el déficit fiscal que sufre Cataluña sobre la capacidad del país para invertir y disponer de unos servicios públicos de calidad. Así, el presidente del Consell de la República ha expuesto que la inversión extraordinaria en RODALIES anunciada por la Generalitat esta semana, de unos 1.700 millones de euros hasta el 2030, se recaudaría en solo veintiocho días sin déficit fiscal, según los datos que la Generalitat presentó en el año 2023 sobre el ejercicio del 2021. Es decir, en solo cuatro semanas, Cataluña sería capaz de recaudar lo que España nos promete para los próximos cinco años.