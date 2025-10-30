Renfe tiene previsto aumentar la frecuencia de paso de los buses que cubren el corte de la línea R3. A partir del 3 de noviembre, los vehículos entre Barcelona y la Garriga circularán cada 30 minutos en sentido norte. Así, las conexiones entre la estación de Fabra i Puig y el municipio del Vallès Oriental funcionarán cada media hora entre las 06:00 y las 09:00 de la mañana y entre las 16:00 y las 20:00 horas. La mejora será en las horas punta de los días laborables.

Los cambios que Renfe quiere activar buscan «mejorar la movilidad de los viajeros, especialmente en horas punta, y optimizar el servicio». Los cambios llegan tras reuniones entre el Gobierno, Renfe, ayuntamientos, entidades y plataformas del territorio y tan solo un mes después de que se activara el Plan Alternativo de Transporte por el corte.

Un nuevo transporte nocturno diario

El 13 de octubre, las frecuencias en sentido sur entre la Garriga y Fabra i Puig ya se incrementaron cada 30 minutos en hora punta. Ahora, habrá un servicio de autobuses los días laborables cada 30 minutos en ambos sentidos entre las 06:00 y las 09:00 de la mañana y entre las 16:00 y las 20:00 horas de la tarde. Por otro lado, se establece un nuevo servicio diario con salida desde Barcelona a las 22:00 horas.

Obras en la estación de la R3 de Parets del Vallès (Vallès Oriental) / ACN

Por el contrario, el servicio por carretera entre Vic y Barcelona, que se había previsto con una frecuencia de paso de cada 15 minutos, a partir del próximo lunes pasará a ser de 20 minutos. Con el cambio, habrá tres autobuses por hora a diferencia de los cuatro que hay ahora.

Unos 16 meses de obras

El corte de la R3 comenzó el pasado 7 de octubre y se prolongará durante unos 16 meses. Según los calendarios estipulados por Renfe y Adif, que actuarán coordinadamente durante las actuaciones en la red ferroviaria, durante ocho meses, hasta mayo de 2026, el servicio estará interrumpido entre la estación de Montcada y la de la Garriga debido a estas obras. A partir de mayo, una vez finalizada la remodelación “integral” de la estación de Montcada Bifurcación -eje troncal del frágil servicio de Rodalies-, la R3 continuará afectada entre la estación de Mollet Santa Rosa y la de la Garriga, ocho meses más.