La circulación en la línea R3 de Rodalies ha estado interrumpida durante dos horas este jueves por la mañana por una incidencia en la infraestructura de Adif, según ha informado Renfe. El operador ferroviario ha establecido un servicio alternativo por carretera mientras se soluciona la avería, que afecta el sistema de regulación del tráfico. Hacia las 8.30 se ha restablecido la circulación entre la Garriga (Vallès Oriental) y Vic (Osona) y poco antes de las 9.00 se ha podido reabrir el tramo entre Vic y Puigcerdà.

A causa d’una incidència a la infraestructura, la circulació de la línia es troba interrompuda fins a nou avís. S’està gestionant un servei alternatiu per carretera. Tècnics d’Adif estan treballant en la seva resolució. — R3 Rodalies 🤖 (@rod3cat) November 20, 2025

Por su parte, Protección Civil ha concretado que a primera hora la circulación en la línea se encontraba interrumpida entre la Garriga (Vallès Oriental) y Puigcerdà (Cerdanya) por un problema en las comunicaciones. Fuentes de Rodalies han explicado a El Món que el corte ferroviario solo ha afectado el tramo la Garriga-Puigcerdà porque el tramo Barcelona-la Garriga ya está cubierto por el servicio alternativo de bus que se puso en marcha a principios de octubre por el macrocorte de la R3.

ℹ️ Circulació interrompuda a la @rod3cat entre La Garriga i Puigcerdà



S’està gestionant servei alternatiu per carretera.



⚠️ hi ha una incidencia a les comunicacions



Prealerta #FERROCAT pic.twitter.com/pm9KneHoUv — Protecció civil (@emergenciescat) November 20, 2025

Renfe aumenta la frecuencia de los autobuses por las obras

Desde principios de noviembre, Renfe ha aumentado la frecuencia de paso de los autobuses que cubren el corte de la R3 entre Parets del Vallès y la Garriga por las obras de desdoblamiento de la línea. Así, a partir del 3 de noviembre los autobuses que hacen el trayecto Barcelona-La Garriga circulan cada 30 minutos en sentido norte. La mejora del servicio es en las horas punta de los días laborables, es decir, entre las 6.00 y las 9.00 y entre las 16.00 y las 20.00. En la capital catalana la estación terminal es la de Fabra i Puig. Los cambios se acordaron durante una reunión entre la Generalitat, Renfe, los ayuntamientos implicados y entidades de usuarios y plataformas del territorio.