La circulació a la línia R3 de Rodalies es troba interrompuda entre Vic i Puigcerdà per una incidència a la infraestructura d’Adif, segons ha informat Renfe. Durant un parell d’hores l’afectació ha estat a tota la línia. L’operador ferroviari ha establert un servei alternatiu per carretera mentre se soluciona l’avaria, que afecta el sistema de regulació del trànsit. Cap a les 8.30 s’ha restablert la circulació entre la Garriga (Vallès Oriental) i Vic (Osona).
A causa d’una incidència a la infraestructura, la circulació de la línia es troba interrompuda fins a nou avís. S’està gestionant un servei alternatiu per carretera. Tècnics d’Adif estan treballant en la seva resolució.— R3 Rodalies 🤖 (@rod3cat) November 20, 2025
Per la seva banda, Protecció Civil ha concretat que a primera hora la circulació a la línia es trobava interrompuda entre la Garriga (Vallès Oriental) i Puigcerdà (Cerdanya) per un problema a les comunicacions. Fonts de Rodalies han explicat a El Món que el tall ferroviari només ha afectat el tram la Garriga-Puigcerdà perquè el tram Barcelona-la Garriga ja està cobert pel servei alternatiu de bus que es va posar en marxa a principis d’octubre pel macrotall de l’R3.
ℹ️ Circulació interrompuda a la @rod3cat entre La Garriga i Puigcerdà— Protecció civil (@emergenciescat) November 20, 2025
S’està gestionant servei alternatiu per carretera.
⚠️ hi ha una incidencia a les comunicacions
Prealerta #FERROCAT pic.twitter.com/pm9KneHoUv
Renfe augmenta la freqüència dels busos per les obres
Des de principis de novembre, Renfe ha augmentat la freqüència de pas dels busos que cobreixen el tall de l’R3 entre Parets dels Vallès i la Garriga per les obres del desdoblament de la línia. Així, a partir del 3 de novembre els busos que fan el trajecte Barcelona-La Garriga circulen cada 30 minuts en sentit nord. La millora del servei és en les hores punta dels dies laborables, és a dir, entre les 6.00 i les 9.00 i entre les 16.00 i les 20.00. A la capital catalana l’estació terminal és la de Fabra i Puig. Els canvis es van acordar durant una reunió entre la Generalitat, Renfe, els ajuntaments implicats i entitats d’usuaris i plataformes del territori.