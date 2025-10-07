“Avui sembla que tot funciona genial, molt millor que el tren”; “amb el tren encara no haguéssim arribat”; o “aquests seients sí que són còmodes”. Aquestes són algunes de les valoracions que fan els passatgers habituals de la línia R3 de Rodalies que, atabalats, travessen l’estació de Fabra i Puig per anar a buscar el metro. Alguns usuaris consultats per El Món parlen amb recel, a l’espera com si alguna cosa del complex engranatge que ha articulat Renfe per garantir la mobilitat entre Vic i Barcelona, passant pels diversos municipis afectats, durant els setze mesos de macrotall per obres. D’altres, però, parlen més clar: “El tren és una gran merda, així de clar. Quasi sempre va tard, estan bruts, no pots seure… En canvi, avui l’autobús ha sigut molt còmode”, exclama l’Adrià, que ha agafat el bus de les sis del matí de la Garriga per desplaçar-se fins a la capital catalana, on estudia infermeria. Alguns passatgers que senten la conversa també li donen la raó, però travessen el carrer de pressa. La conclusió, doncs, és clara: el servei de bus alternatiu habilitat per Renfe funciona molt millor que el tren.
Una anàlisi elaborada pel portal Puntual.cat, creat per la plataforma Dignitat a les Vies i la plataforma per la Promoció del Transport Públic (PTP), a partir de les dades recollides durant tot el mes de setembre a la xarxa de Rodalies indica que l’R3 és la línia en què els trens circulen amb més retard. En concret, aquest setembre els trens han circulat amb 15 minuts de retard de mitjana. De fet, aquest mateix matí, una incidència ha aturat la circulació de trens de l’R3 entre la Garriga i Vic durant 45 minuts coincidint amb el primer dia del macrotall. Des de Renfe informen que les freqüències de pas s’aniran recuperant progressivament. Malgrat el bon funcionament del pla de transport alternatiu i els esforços de l’enorme desplegament d’informadors de Renfe -vestits amb armilles reflectants-, alguns passatgers han arribat a Barcelona sense saber on anar: “Quan he baixat de l’autobús no sabia on havia d’anar. M’he desubicat una mica”, comenta l’Ángeles. Aquest dimecres s’ha desplaçat amb autobús des de Centelles fins a la capital catalana amb motiu del primer dia del macrotall per obres a l’R3, ja que les “poques vegades” que ha de fer aquest recorregut per anar al metge a Barcelona ho fa amb Rodalies. A partir d’aquest dimarts, però, i fins a mitjans de 2027, haurà de fer aquest desplaçament amb autobús.
L’autobús de l’Ángeles s’ha aturat a la parada del parc de Can Dragó, l’espai on Renfe ha situat l’estació dels busos del pla de transport alternatiu que entren a Barcelona per evitar el col·lapse dins l’estació de Fabra i Puig. “Ara sabia que havia de travessar un semàfor, però no el trobava, perquè crec que ens ha deixat una mica més enrere del que tocaria”, explica la passatgera. La Maria, en canvi, que ha vingut de Vic, ho ha trobat tot ideal: “M’esperava que algun bus anés una mica tard, que és el normal, però ha anat molt millor del que pensava”, explica mentre espera que el semàfor es posi verd. A l’estació de Fabra i Puig, també, els busos circulen sense retards. En canvi, a l’estació de Centelles -convertida en estació intermodal-, alguns busos circulen amb 15 minuts de retard, segons denuncien des de la plataforma Perquè no ens fotin el tren. Tot i el bon funcionament de la posada en marxa del pla de transport alternatiu, però, els usuaris tampoc canten victòria: “Des que agafo el tren crec que he arribat a l’hora tres o quatre dies, així que per molt que el bus no sigui cap meravella, ja serà una mica millor. Però tampoc ens hem de confiar, que ja sabem com funciona Renfe”, alerta, recelós, en Jordi, que ve de la Garriga.
Riuades de gent i algunes cues a Fabra i Puig
A primeríssima hora del matí, l’estació de busos de Fabra i Puig s’ha omplert de gom a gom, una imatge poc convencional, segons asseguren els cambrers dels bars dels afores de l’estació. Malgrat que les riuades de passatgers d’aquesta envergadura no són gaire habituals, l’estació en cap moment ha col·lapsat, ja que els responsables de la xarxa ferroviària han articulat un gran desplegament de personal per evitar imatges de cues eternes i desorganitzades. En detall, des de Renfe han desplegat una norantena d’informadors que estaran repartits per les diverses estacions afectades pel macrotall d’obres a l’R3 durant els setze mesos que duri. De la mateixa manera que s’han produït algunes cues -controlades- a l’estació de Fabra i Puig, la imatge a Centelles ha estat de molta tranquil·litat, ja que durant les primeres hores del pla de transport alternatiu hi ha hagut poca afluència de passatgers.
A diferència de Centelles, a la Garriga sí que s’han vist imatges d’algunes cues, també controlades, a l’estació de busos habilitada davant l’aparcament del bar la Sínia. Abans que els primers raigs de sol comencessin a treure cap, a les sis del matí, tres vehicles plens de gom a gom han recollit als passatgers més matiners de l’R3 que s’han desplaçat a Barcelona sense incidències: “Avui és el primer dia i no sé a quina hora arribaré”, explica l’Eulàlia, que assegura que ajustarà els seus horaris un cop vegi el funcionament dels busos, que també depenen del trànsit i els possibles incidents. A Granollers, en canvi, una altra de les poblacions afectades, el servei alternatiu ha arrencat amb alguns desajustos a primera hora, tot i que ja s’han estabilitzat.
Renfe i el Govern es defensen
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha defensat el bon funcionament del primer dia del transport alternatiu pel macrotall de l’R3: “S’ha dissenyat un pla alternatiu molt ambiciós, amb seixanta autobusos, que s’ha de perllongar durant aquests setze mesos. I l’esforç informatiu serà dia a dia per garantir que tots els usuaris que vulguin agafar l’R3”, ha asseverat Carmona en una breu declaració als mitjans de comunicació des de l’estació de Centelles. Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, també ha defensat el pla de transport alternatiu: “Hem dit des del principi que aquest pla implica una inversió de 60 milions d’euros. És una inversió important. Pensem que està ben dimensionat i planificat, n’hem parlat amb els alcaldes”, ha defensat la titular de la cartera des de Parets del Vallès, on s’ha desplaçat aquest matí amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, per supervisar el tret de sortida de les obres de l’R3.
La Garriga reclama més autobusos
Malgrat el funcionament correcte del primer dia de servei alternatiu, des de la Garriga encara consideren que el pla dissenyat no cobreix les necessitats reals del seu municipi. L’alcaldessa, Meritxell Budó (Junts), s’ha traslladat fins a la parada de bus habilitada per reclamar busos directes cada 30 minuts: “No pot ser que n’hi hagi cada hora perquè molta gent ha d’alterar la vida familiar”. L’alcaldessa recorda que la conciliació a primera hora del matí és “complicada”. Tampoc comparteixen les freqüències establertes en Marc i en Ryan, dos joves que van als instituts de Parets del Vallès i Granollers que han hagut de matinar més del que era habitual per no fer tard a classe. “Sortim abans i també arribarem més tard quan pleguem”, lamenta en Marc. La Júlia, una altra jove del poble també ha matinat més aquest dilluns del que ho feia la setmana passada per no fer tard. Ha agafat el bus de les set del matí per ser a Barcelona a dos quarts de nou. “Ja sé que arribaré molt abans, però prefereixo això que arribar tard. M’hi hauré d’acostumar per nassos”, relata.
Aquesta és una reclamació compartida per les plataformes d’usuaris, però des de Renfe no contemplen, ara per ara, modificar el pla de transport alternatiu, tot i que no descarten fer-ho en un futur. En detall, sobre la petició de l’alcaldessa de la Garriga, Carmona assegura que “en funció de com evolucioni el volum de viatgers, s’anirà adaptant el pla alternatiu a les necessitats dels clients”. En aquest sentit, la consellera també ha obert la porta a incrementar el nombre de busos: “Si cal, millorarem en el cas de la Garriga. No implica una gran inversió”. Actualment, a banda del servei de busos directes per suplir la falta de trens, per la Garriga i passen altres dos serveis de transport per carretera. L’un provinent de Centelles i amb parades fins a Mollet del Vallès abans d’enllaçar amb Barcelona, que passa cada 30 minuts. L’altre és el servei de bus interurbà que connecta el municipi amb Granollers. Els usuaris que opten per aquest servei per arribar fins a Barcelona haurien de fer transbordament a la capital vallesana i pujar a un altre autobús per completar el seu trajecte, ja que no existeix un servei ordinari des de la Garriga.