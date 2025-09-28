Les incidències a Rodalies fan perdre més de 1.500 hores en retards el 2025

Els usuaris de Rodalies van perdre fins a 1.500 hores en retards només en el primer semestre del 2025. Les incidències qualificades de “destacades” en el servei han causat 90.013 minuts de retards en els trens de les línies de la xarxa de Barcelona i en els regionals d’arreu del país operats per Renfe. Segons una resposta parlamentària de Territori a una pregunta d’ERC recollida per l’ACN, prop d’1,1 milions de viatgers s’han vist afectats per un total de 175 alteracions severes al servei, pràcticament una cada dia. L’R15, que circula des de Barcelona fins a Riba-roja d’Ebre passant per Tarragona i Reus, és la línia més afectada amb 111 incidències, juntament amb l’R14 i l’R16.
Entre l’1 de gener i el 30 de juny es van produir afectacions pràcticament dos de cada tres jornades. El mes de febrer se’n van registrar pràcticament cada dia, en 23 de les 28 jornades, les mateixes que el mes de març. Per contra, l’abril, que va coincidir amb Setmana Santa, va ser el mes amb menys dies amb complicacions, amb un total de 14. Pel que fa al nombre de combois afectats, en total hi va haver 5.779 trens que van veure modificats els seus horaris per incidències en els primers sis mesos del 2025, gairebé la meitat dels quals concentrats en el mes de març, el que va arrossegar més retards amb 411 de les 1.500 hores totals de demora del primer semestre.
Els dies negres de la xarxa
Si entrem al detall dels dies concrets, la incidència que va afectar més passatgers va ser la del 28 d’abril, causada per l’apagada general que va viure tot el país, i que es xifra en 258.420 viatgers i 945 trens en el conjunt de les línies de Rodalies i regionals. Els retards totals van ser de 45 hores a partir de les 12.33 hores del 28 d’abril i fins al final del servei de l’endemà.
El segon dia amb més afectacions va ser el 17 de març, quan un total de 84.268 usuaris de 387 trens diferents van haver d’esperar a les andanes més temps del que desitjaven i estava programat. El retard sumant totes les línies va ser de 24 hores i 19 minuts, i el detonant va ser la vaga de maquinistes anunciada per aquell dia que, malgrat que es va desconvocar a última hora del dia anterior, va acabar causant maldecaps a les estacions i trens suprimits.