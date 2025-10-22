Dues setmanes després de l’inici del macrotall per obres de la línia R3, que s’allargarà setze mesos, el balanç que en fan tant Renfe com la plataforma d’usuaris afectats de la línia, Perquè no ens fotin el tren, és “força positiu”. Aquest dimarts al vespre, els responsables de l’operadora ferroviària, representants del govern de Salvador Illa i membres de la plataforma d’usuaris es van reunir per avaluar el funcionament del pla de transport alternatiu habilitat, el més ambiciós que s’ha posat en marxa recentment a Rodalies. I, de moment, el balanç és positiu. Ara bé, encara hi ha molts aspectes a polir per millorar “la fiabilitat” del servei. En conversa amb El Món, el portaveu de l’agrupació de passatgers, Marc Janeras, argumenta que hi ha tres grans aspectes sobre els quals encara es pot millorar.
En primer lloc, i el més preocupant de tots, el funcionament del tren: “Tornem a estar amb les mateixes que l’última vegada [és a dir, que durant el tall per obres que va afectar la línia entre l’octubre del 2023 i el febrer de 2024]”, lamenta Janeras, que assegura que el tren és “la baula més feble del sistema”. “Tenim molts retards i incidències malgrat que la línia ja no està connectada a Barcelona, que sempre asseguren que és el focus del problema”, continua. En altres paraules, el portaveu de la plataforma assegura que els passatgers, després de fer servir el transport per carretera fins a Centelles -l’intercanviador on torna a funcionar la xarxa ferroviària-, han d’esperar que arribi el tren a causa de les demores i les incidències constants. “Ja va passar l’última vegada, i no pot ser que torni a passar”, afegeix.
El bus, un servei “competitiu” però “millorable”
Janeras també explica que en la reunió d’aquest dimarts van comentar als responsables de l’operadora ferroviària diversos aspectes que encara es poden polir del servei de busos, ja que consideren que es tracta d’un servei “competitiu” però “millorable”. Un dels principals aspectes en què es pot millorar el funcionament del transport per carretera és perfeccionar la “informació”: “Hi ha alguns informadors que no tenen una visió global del servei… Només coneixen la seva ruta, però quan algun usuari té algun altre dubte es perden”, relata el portaveu de la plataforma de passatgers, que assegura que és la manera de fer el servei “més fiable” i “sòlid”. En aquest sentit, Janeras també reclama que els busos circulin amb major puntualitat, ja que, al llarg d’aquestes dues setmanes, alguns d’ells han sortit abans del previst.
Malgrat que els busos directes entre poblacions -com per exemple, entre Centelles i Barcelona- són els “més competitius” a nivell de temps de trajecte, el portaveu de la plataforma d’usuaris de l’R3 lamenta que els desplaçaments amb transport públic entre algunes poblacions s’ha vist augmentat significativament des de la posada en marxa del macrotall per obres. “Per exemple, entre Mollet i Vic, ara s’han de fer transbords i el temps de desplaçament augmenta gairebé una hora”, argumenta Janeras, que insta Renfe a “buscar una solució” per millorar les connexions entre els municipis de la línia: “Creiem que hi ha marge per buscar encaixos”, afegeix. De moment, des de la plataforma d’usuaris de l’R3 han fet arribar als responsables de Renfe i el Govern un document amb tots els punts -menors i majors- que es poden millorar i confien que Renfe els avaluï per donar-los resposta. Així i tot, el balanç de les dues primeres setmanes d’obres és raonablement positiu. Un balanç que també comparteixen des de l’operadora ferroviària.