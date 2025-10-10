Quatre dies després de l’inici del macrotall per obres a la línia R3 de Rodalies, que s’allargaran, com a mínim, setze mesos, els responsables del servei ferroviari ja han fet els primers canvis en el pla de transport alternatiu. Durant els dies previs a l’inici del servei d’autobusos, les plataformes d’usuaris ja havien advertit Renfe que el pla dissenyat per cobrir les obres de l’R3 contemplava massa poques freqüències de pas a la Garriga -un dels principals municipis afectats per les obres. De fet, el mateix dia de l’inici de les actuacions, l’alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó (Junts), es va desplaçar fins a la parada de busos per reclamar que els busos passin cada trenta minuts. Des de Renfe ja es mostraven oberts a acceptar els canvis i, finalment, els usuaris de la Garriga han aconseguit que l’operadora ferroviària accepti les seves peticions.
A partir de dilluns de la setmana vinent, Renfe, d’acord amb la conselleria de Territori, en mans de la consellera Sílvia Paneque, han decidit ampliar les freqüències d’autobusos directes entre la Garriga (Vallès Oriental) i l’estació de Fabra i Puig, a Barcelona. A partir de dilluns de la setmana vinent hi haurà tres nous horaris al matí (6:30, 7:30 i 8:30 hores) des de la població vallesana i quatre a la tarda (16:30, 17:30, 18:30 i 19:30 hores) des de la capital catalana. D’aquesta manera, el pla alternatiu de transport per carretera, dissenyat conjuntament per l’operadora ferroviària i el Govern, passarà a tenir busos cada 30 minuts en les hores punta del matí i la tarda: “Aquesta modificació es duu a terme després dels primers dies de funcionament del pla alternatiu de transport per tal de millorar la mobilitat dels usuaris de Rodalies“, argumenten des de Renfe.
Una reclamació persistent dels usuaris
Els canvis en el macrotall de l’R3 responen a les persistents reclamacions de les diferents agrupacions d’usuaris. A banda de l’alcaldessa, des de l’associació de Promoció del Transport Públic (PTP) ja havien exigit en diverses ocasions que s’incrementés la freqüència de pas dels busos a la Garriga, que ara passarà cada mitja hora. A banda d’aquest servei, per la Garriga hi passen altres dos serveis de transport per carretera. L’un provinent de Centelles i amb parades fins a Mollet del Vallès abans d’enllaçar amb Barcelona, que passa cada 30 minuts. L’altre és el servei de bus interurbà que connecta el municipi amb Granollers. Els usuaris que opten per aquest servei per arribar fins a Barcelona han de fer transbordament a la capital vallesana i, un cop allà, pujar a un altre autobús per completar el seu trajecte fins a la capital catalana.