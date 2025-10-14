La puntualitat del servei de Rodalies és un conflicte que fa dècades que s’arrossega i que, lluny d’acabar-se, continua escalant. Més enllà que els trens circulin amb retard, que és el dia a dia amb què han de conviure els centenars de milers de passatgers que fan servir la xarxa ferroviària, un altre dels grans conflictes són els criteris amb què Renfe comptabilitza la puntualitat del seu servei. Segons les xifres facilitades per l’operadora ferroviària sobre el mes de setembre, el servei de Rodalies funciona amb una puntualitat del 94,9%. Ara bé, cal tenir en compte que la companyia avalua la puntualitat d’acord amb el nombre de trens que arriben al final de la línia amb un retard màxim de cinc minuts. És a dir, si un tren surt de l’Hospitalet de Llobregat i arriba a la Tor de Querol -el recorregut que fa l’R3, ara afectada per obres- amb menys de cinc minuts de retard, independentment de les demores en les estacions intermèdies, es considera que la línia ha circulat puntualment.
Ara bé, malgrat que des de Renfe defensen que el servei funciona amb una puntualitat de gairebé el 95%, admeten que el “compliment horari” és del 47,7%. Aquest criteri, segons fonts de l’operadora ferroviària a El Món, indica si el tren arriba a cada estació del recorregut a l’hora programada, amb un llindar retard màxim de 3 minuts. “És a dir, si la diferència entre l’hora real i l’hora prevista és de 3 minuts o menys, es considera compliment. Si supera aquests 3 minuts, no es compleix”, apunten les mateixes fonts. Una manera de fer els càlculs per evitar parlar de falta de puntualitat que augmenta, encara més, el malestar de les plataformes d’usuaris amb el servei de Rodalies. “Ens diuen que la puntualitat no és el més important, sinó que són les freqüències de pas”, argumenta la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, en conversa amb aquest diari. Gómez assegura que van sortir, com a entitat, molt “decebuts” de la trobada amb els responsables del servei de Rodalies que es va fer aquest dilluns.
La portaveu de l’entitat afirma que les dades que reuneixen els col·lectius d’usuaris al portal web Puntual.cat xoquen frontalment amb les que fa anar Renfe, i lamenta que durant la trobada d’ahir, que es va allargar prop de tres hores, no els van oferir unes dades “reals” de les estacions intermèdies de les línies, amb les quals es podria fer un “diagnòstic” real del funcionament del servei. “Si no hi ha dades reals no hi ha diagnòstic, i sense diagnòstic no milloraran les coses. Sempre apel·len a la bona voluntat i la bona voluntat a les vies ja no serveix, s’ha acabat”, manté Gómez.
Discrepàncies amb els indicadors de Renfe per analitzar Rodalies
El vicepresident de l’associació de Promoció del Transport Públic (PTP), Carles Garcia, també lamenta que Renfe “no utilitza la puntualitat com a indicador”, sinó que fa servir el concepte de “regularitat” per avaluar el funcionament general del servei. En concret, el mateix informe de l’operadora ferroviària sobre el mes de setembre, aquest indicador fa referència a la “freqüència a l’arribada d’una circulació en cada estació del recorregut i tram horari respecte de la circulació anterior”. En altres paraules, si està previst que circuli un tren de l’R2 Sud a les vuit a l’estació de Sants i un altre a dos quarts de nou, però tots dos circulen amb deu minuts de retard -és a dir, el primer a les 8.10 hores i el següent a les 8.40 hores-, la línia està mantenint la “regularitat” del servei, perquè circula amb la freqüència de pas de mitja hora. D’acord amb aquesta premissa, el compliment de regularitat de Rodalies, segons Renfe, és del 74,5%.
El problema per a Carles Garcia, però, és que l’operadora ferroviària utilitzi aquest mecanisme per avaluar el funcionament de la xarxa ferroviària catalana, ja que considera que és un mètode “més adequat per al metro”: “Els usuaris representats en les plataformes no van només de Barcelona a Mataró, van molt més lluny. I, com més lluny, més problemes”, argumenta el vicepresident de la PTP. Aquest ball de dades que utilitza Renfe per avaluar el servei de Rodalies obre una nova escletxa en la fràgil relació entre l’operadora ferroviària i les diferents plataformes de passatgers, que reclamen des de fa mesos mesures contundents per millorar el funcionament dels trens catalans: “Vull deixar molt clar que Renfe no són els meus enemics, sinó que la meva lluita és a favor del tren”, exclama Anna Gómez. Mentre no arribin les millores, però, els usuaris continuaran pressionant l’administració per dignificar un servei essencial per a milers de catalans.