La meitat dels trens de Rodalies que van circular el mes d’octubre van arribar tard. L’informe de puntualitat de Renfe confirma que el 49,9% dels trens van arribar fora de l’horari programat a les estacions. Una xifra de mínims tenint en compte que Rodalies inclou en el sac de la puntualitat els trajectes que passen tres minuts de l’hora prevista. Tenint en compte aquest matís, el 97% dels trens en circulació el passat octubre –uns 10.500 en total– van arribar a temps, una dada que millora en gairebé una dècima el registre del mes anterior.
L’informe constata que el problema de Rodalies no és només la impuntualitat, sinó també les llargues demores que han de suportar els seus usuaris quan hi ha problemes de qualsevol índole. Les demores no superen el minut de mitjana, però s’allarguen fins als 18 minuts quan hi ha incidències o altres problemes tècnics. El mes passat, una norantena de trens van arribar a les estacions amb retards superiors als 15 minuts. Malgrat tot, aquestes xifres són les millors des del passat mes de febrer. Entre abril i setembre, els retards superaven els 20 minuts de mitjana en aquells casos en què calia resoldre incidències.
El mètode per avaluar la puntualitat de Rodalies no és –ni ho ha estat mai– sant de la devoció de les principals plataformes d’usuaris. No només per aquest marge de tres minuts que s’autofacilita Renfe sinó perquè no té en compte els retards que hi ha en les parades intermèdies. Tal com argumenten les plataformes i confirmava la mateixa Renfe a El Món el mes passat, els percentatges cauen prop d’un 46% si parlem de compliment horari exacte. “Ens diuen que la puntualitat no és el més important, sinó que són les freqüències de pas“, argumentava aleshores la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
Més trens en circulació
De mitjana hi ha hagut 20 trens diaris circulant per la xarxa ferroviària catalana, una xifra superior a altres períodes malgrat coincidir amb el tall de la línia R3 entre Barcelona i la Garriga. Fonts de l’operadora detallen a l’Agència Catalana de Notícies que aquesta situació aparentment contradictòria s’explica perquè el mes d’octubre té més dies feiners que el setembre. L’octubre és alhora el primer mes escolar complet, la qual cosa explica aquest repunt d’usuaris i de trens.