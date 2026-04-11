Les plataformes d’afectats de Rodalies han aconseguit un cara a cara amb el ministre de Transports, Óscar Puente, tres mesos després de l’accident mortal de Gelida. Una desena d’agrupacions, representats per la Xarxa de Plataformes d’Usuaris del Trens, tindran una trobada amb el ministre al Congrés dels Diputats durant el transcurs de la sessió de control al govern d’aquest dimecres, 15 d’abril. Serà una trobada breu, una setmana després que el mateix Puente hagi viatjat a Barcelona per entregar uns premis d’AENA i reunir-se amb el president Salvador Illa.
“Hauria estat un detall que vingués aquí i no que siguem nosaltres, els afectats, els que hàgim d’anar a Madrid per poder trobar-nos amb el ministre”, lamenta en conversa amb El Món Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies. “Però hem d’intentar trobar la lectura positiva: per fi podrem tenir una trobada amb ell”, insisteix. Mesos després de l’accident de Gelida, encara amb restriccions de velocitat i línies tallades parcialment, les plataformes d’afectats fixen la mirada a Madrid un cop constatat que a Catalunya “no s’hi pot fer gaire cosa”.
“Estem millor que abans, però si volem solucionar problemes amb maquinistes, ens diuen que truquem a Madrid; que tenim problemes d’infraestructures, també Madrid. Aquí no tenim les eines, tot el peix en ven allà. Doncs anem allà”, conclou Gómez, que avisa que els usuaris “no poden esperar” més temps per tenir solucions.
La reunió arriba després la visita del ministre a Catalunya el passat 9 d’abril per assistir a uns premis, que va completar-se amb una trobada l’endemà amb el president Salvador Illa. Durant la reunió, Puente i Illa van abordar la situació de Rodalies, les obres de millora a la xarxa i els treballs per culminar el traspàs de l’R1, segons han explicat fonts de Presidència i del ministeri. No ha transcendit si la trobada va servir per parlar de recursos econòmics o per desencallar la situació dels nous trens de Rodalies, que està fabricant l’empresa Alstom a Catalunya i arriben tard. En una piulada de la setmana passada, Puente ho atribuïa a problemes del fabricant.
Les demandes clau dels afectats
Les plataformes d’usuaris, que van saber de la vista de Puente a Catalunya per un tuit del mateix ministre, avisen que la situació de Rodalies “és límit” i demanaran al titular de Transports que “es desperti”. Posaran sobre la taula el dèficit d’inversió a la xarxa ferroviària catalana, el transcurs de diferents obres i la necessitat d’establir criteris d’anàlisi únics. Aquest últim, un aspecte menys mediàtic, però que remou igualment els afectats.
L’últim exemple, l’anàlisi de dades de Renfe del passat febrer, que xoca amb l’experiència directa dels usuaris. L’operadora detalla que el 90% dels trens no van patir retards per problemes seus, malgrat reconèixer que, unint totes les casuístiques possibles, només el 16,3% dels trens han arribat puntuals al final del seu recorregut. “S’hauria de promoure des del ministeri una metodologia comuna, amb els mateixos criteris per a tots els actors: operador, gestor de les infraestructures i govern”, conclou Gómez.
Les plataformes estan citades a primera hora del matí i es trobaran amb Puente quan les preguntes de l’oposició es dirigeixin a altres ministres i ell es pugui escapar de l’hemicicle. En aquesta trobada també s’espera la presència de representants d’Adif i els afectats volen que també hi sigui Renfe, tot i que això no ho tenen garantit. La intenció també és reunir-se amb la resta de partits polítics amb representació a Madrid i amb el sindicat Semaf –majoritari entre els maquinistes a l’Estat– a la tarda.
En contra de la “Lliga Gate”
La plataforma Dignitat a les Vies, representant de cinc línies del sud de Catalunya i instructora de diferents portals d’ajuda als usuaris, allargarà la jornada amb reunions paral·leles amb ERC, el BNG i el PNB. Són els tres partits que s’han oposat a la “Lliga Gate”, la manera en què s’ha batejat el bloqueig a diferents plataformes d’internet amb l’excusa de combatre la pirateria: la Lliga ha impulsat bloquejos massius de diferents adreces IP –la matrícula d’una web– que ha afectat a tercers, entre altres, a la plataforma Transporta’m de Dignitat a les Vies.
“Si un veí ven droga en un edifici, entres al pis i el detens; però en cap cas talles els subministraments de tota la comunitat”, es queixa Anna Gómez, fent-ne la comparació. L’ofensiva de la Lliga ha generat problemes a la plataforma creada pels usuaris, que detalla els horaris reals dels trens. “Les úniques queixes que hem tingut és de gent molt especialista del món tecnològic, gent friqui”, s’ha defensat la Lliga. Des de Dignitat a les Vies recorden que el Transporta’m té més de 70.000 usuaris.