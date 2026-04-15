Les plataformes d’usuaris de Rodalies s’han reunit durant més d’una hora amb el ministre de Transports, Óscar Puente, per primera vegada des de l’accident de Gelida. La trobada, en una sala del Congrés dels Diputats, no ha servit per desencallar cap aspecte fonamental del servei, però sí perquè Madrid escollit les demandes dels afectats. “La interlocució de la Generalitat sempre ha sigut molt bona, però és impotent per poder solucionar el problema. I amb el Ministeri, que és qui té les competències, la comunicació era dolentíssima, absolutament opaca. Fins ara no ens havien escoltat, esperem que no sigui flor d’un dia”, ha dit Adrià Ramírez, de l’Associació per la Promoció del Transport Públic (PTP), a la sortida del tren. Puente els ha citat per a una segona reunió, encara que sense fixar data.
La desena de plataformes que s’han anat constituint els darrers anys a Catalunya, totes elles referents de diferents línies, però unides a la Xarxa de Plataformes d’Usuaris del Trens, han posat rumb a Madrid, amb la intuïció que “tot el peix es ven allà”. Així s’expressava la setmana passada a El Món la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez. “Avui hi hem estat més d’una hora, per tant, estem contents”, ha dit a la sortida de la reunió. La trobada ha servit per expressar el malestar dels usuaris, mesos més tard de l’accident a Gelida, que ha fet saltar el servei de Rodalies pels aires. Malgrat que aquests dies, les plataformes han lamentat que hagin hagut d’anar elles a Madrid, malgrat que Puente ha visitat Barcelona darrerament, després de la reunió, celebren que l’actitud ha estat “bona” per part del ministre. A les xarxes, Dignitat a les Vies s’ha mostrat “esperançada” i ha avisat que ara toca “passar de les paraules als fets”.
Segons han explicat els usuaris en una intervenció als mitjans, després de la reunió, el ministre s’ha proposat “desencallar” quatre estudis que el ministeri ha aturat, alguns, han concretat, durant més de dos anys. Són estudis importants i imprescindibles perquè es puguin fer algunes obres a Rodalies. Puente no ha concretat quines obres es desencallaran primer, però sí que premerà l’accelerador en algunes. “Esperen que així sigui, ho auditarem”, comenten des de les plataformes.
Més reunions a Madrid
La reunió també ha comptat amb la presència secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, que durant setmanes s’ha instal·lat a Catalunya per coordinar la crisi, i amb representants del PSC i els Comuns. El ministeri, explica l’ACN, també ha valorat positivament la trobada, remarcant-ne el to “coordinal i constructiu” que hi ha hagut. La intenció de les plataformes és aprofitar el viatge per reunir-se amb la resta de formacions polítiques amb incidència a Madrid, com ERC, Junts o el PP.
Dignitat a les Vies també es reunirà amb el BNG i el PNB –més enllà d’ERC–, partits que s’han enfrontat a la Lliga Gate. “Aquest és un tema important per a nosaltres”, diu Gómez. Els tallafocs massiu que fa servir la Lliga de futbol espanyola per aturar la pirateria afecta tercers, entre ells, la plataforma Transporta’m, creada per usuaris per indicar els horaris reals dels trens.