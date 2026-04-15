Las plataformas de usuarios de Rodalies se han reunido durante más de una hora con el ministro de Transportes, Óscar Puente, por primera vez desde el accidente de Gelida. El encuentro, en una sala del Congreso de los Diputados, no ha servido para desbloquear ningún aspecto fundamental del servicio, pero sí para que Madrid escuchara las demandas de los afectados. “La interlocución de la Generalitat siempre ha sido muy buena, pero es impotente para poder solucionar el problema. Y con el Ministerio, que es quien tiene las competencias, la comunicación era pésima, absolutamente opaca. Hasta ahora no nos habían escuchado, esperamos que no sea flor de un día”, ha dicho Adrià Ramírez, de la Associació per la Promoció del Transport Públic (PTP), a la salida del tren. Puente los ha citado para una segunda reunión, aunque sin fijar fecha.

La decena de plataformas que se han ido constituyendo en los últimos años en Cataluña, todas ellas referentes de diferentes líneas, pero unidas en la Red de Plataformas de Usuarios de los Trenes, han puesto rumbo a Madrid, con la intuición de que “todo el pescado se vende allí”. Así se expresaba la semana pasada en El Món la portavoz de Dignitat a les Vies, Anna Gómez. “Hoy hemos estado más de una hora, por lo tanto, estamos contentos”, ha dicho a la salida de la reunión. El encuentro ha servido para expresar el malestar de los usuarios, meses después del accidente en Gelida, que ha hecho saltar el servicio de Rodalies por los aires. A pesar de que estos días, las plataformas han lamentado que hayan tenido que ir ellas a Madrid, a pesar de que Puente ha visitado Barcelona recientemente, después de la reunión, celebran que la actitud ha sido “buena” por parte del ministro. En las redes, Dignitat a les Vies se ha mostrado «esperanzada» y ha advertido que ahora toca «pasar de las palabras a los hechos».

Reunión de las plataformas de usuarios de Rodalies con Óscar Puente en el Congreso de los Diputados | ACN

Según han explicado los usuarios en una intervención a los medios, después de la reunión, el ministro se ha propuesto “desbloquear” cuatro estudios que el ministerio ha detenido, algunos, han concretado, durante más de dos años. Son estudios importantes e imprescindibles para que se puedan realizar algunas obras en Rodalies. Puente no ha concretado qué obras se desbloquearán primero, pero sí que acelerará algunas. “Esperan que así sea, lo auditaremos”, comentan desde las plataformas.

Más reuniones en Madrid

La reunión también ha contado con la presencia del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que durante semanas se ha instalado en Cataluña para coordinar la crisis, y con representantes del PSC y los Comunes. El ministerio, explica la ACN, también ha valorado positivamente el encuentro, remarcando el tono “cordial y constructivo” que ha habido. La intención de las plataformas es aprovechar el viaje para reunirse con el resto de formaciones políticas con incidencia en Madrid, como ERC, Junts o el PP.

Dignitat a les Vies también se reunirá con el BNG y el PNV –más allá de ERC–, partidos que se han enfrentado a la Lliga Gate. “Este es un tema importante para nosotros”, dice Gómez. El cortafuegos masivo que utiliza la Liga de fútbol española para detener la piratería afecta a terceros, entre ellos, la plataforma Transporta’m, creada por usuarios para indicar los horarios reales de los trenes.