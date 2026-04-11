Las plataformas de afectados de Rodalies han conseguido una reunión cara a cara con el ministro de Transportes, Óscar Puente, tres meses después del accidente mortal de Gelida. Una decena de agrupaciones, representadas por la Red de Plataformas de Usuarios de los Trenes, tendrán un encuentro con el ministro en el Congreso de los Diputados durante el transcurso de la sesión de control al gobierno de este miércoles, 15 de abril. Será un encuentro breve, una semana después de que el propio Puente haya viajado a Barcelona para entregar unos premios de AENA y reunirse con el presidente Salvador Illa.

“Hubiera sido un detalle que viniera aquí y no que seamos nosotros, los afectados, los que tengamos que ir a Madrid para poder reunirnos con el ministro”, lamenta en conversación con El Món Anna Gómez, portavoz de Dignitat a les Vies. “Pero debemos intentar encontrar la lectura positiva: por fin podremos tener un encuentro con él”, insiste. Meses después del accidente de Gelida, aún con restricciones de velocidad y líneas parcialmente cortadas, las plataformas de afectados fijan la mirada en Madrid una vez constataron que en Cataluña “no se puede hacer gran cosa”.

“Estamos mejor que antes, pero si queremos solucionar problemas con maquinistas, nos dicen que llamemos a Madrid; que tenemos problemas de infraestructuras, también Madrid. Aquí no tenemos las herramientas, todo se vende allí. Pues vamos allí”, concluye Gómez, que advierte que los usuarios “no pueden esperar” más tiempo para tener soluciones.

Puente se ha reunido con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat | Rubén Moreno / Govern

La reunión llega tras la visita del ministro a Cataluña el pasado 9 de abril para asistir a unos premios, que se completó con un encuentro al día siguiente con el presidente Salvador Illa. Durante la reunión, Puente e Illa abordaron la situación de Rodalies, las obras de mejora en la red y los trabajos para culminar el traspaso del R1, según explicaron fuentes de Presidencia y del ministerio. No ha trascendido si el encuentro sirvió para hablar de recursos económicos o para desbloquear la situación de los nuevos trenes de Rodalies, que está fabricando la empresa Alstom en Cataluña y llegan tarde. En un tuit de la semana pasada, Puente lo atribuía a problemas del fabricante.

Las demandas clave de los afectados

Las plataformas de usuarios, que supieron de la visita de Puente a Cataluña por un tuit del propio ministro, advierten que la situación de Rodalies «es límite» y pedirán al titular de Transportes que “despierte”. Pondrán sobre la mesa el déficit de inversión en la red ferroviaria catalana, el curso de diferentes obras y la necesidad de establecer criterios de análisis únicos. Este último, un aspecto menos mediático, pero que afecta igualmente a los afectados.

El último ejemplo, el análisis de datos de Renfe del pasado febrero, que choca con la experiencia directa de los usuarios. La operadora detalla que el 90% de los trenes no sufrieron retrasos por problemas suyos, a pesar de reconocer que, uniendo todas las casuísticas posibles, solo el 16,3% de los trenes han llegado puntuales al final de su recorrido. “Se debería promover desde el ministerio una metodología común, con los mismos criterios para todos los actores: operador, gestor de las infraestructuras y gobierno”, concluye Gómez.

Las plataformas están citadas a primera hora de la mañana y se encontrarán con Puente cuando las preguntas de la oposición se dirijan a otros ministros y él se pueda escapar del hemiciclo. En este encuentro también se espera la presencia de representantes de Adif y los afectados quieren que también esté Renfe, aunque esto no lo tienen garantizado. La intención también es reunirse con el resto de partidos políticos con representación en Madrid y con el sindicato Semaf –mayoritario entre los maquinistas en el Estado– por la tarde.

Nueve plataformas forman la Red de Plataformas de Usuarios de los Trenes / ACN

En contra de la “Lliga Gate”

La plataforma Dignitat a les Vies, representante de cinco líneas del sur de Cataluña e instructora de diferentes portales de ayuda a los usuarios, alargará la jornada con reuniones paralelas con ERC, el BNG y el PNB. Son los tres partidos que se han opuesto a la “Lliga Gate”, la manera en que se ha bautizado el bloqueo a diferentes plataformas de internet con la excusa de combatir la piratería: la Liga ha impulsado bloqueos masivos de diferentes direcciones IP –la matrícula de una web– que ha afectado a terceros, entre otros, a la plataforma Transporta’m de Dignitat a les Vies.

“Si un vecino vende droga en un edificio, entras al piso y lo detienes; pero en ningún caso cortas los suministros de toda la comunidad”, se queja Anna Gómez, haciendo la comparación. La ofensiva de la Liga ha generado problemas a la plataforma creada por los usuarios, que detalla los horarios reales de los trenes. “Las únicas quejas que hemos tenido es de gente muy especialista del mundo tecnológico, gente friki”, se ha defendido la Liga. Desde Dignitat a les Vies recuerdan que el Transporta’m tiene más de 70.000 usuarios.