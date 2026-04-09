Tres meses después de que el desprendimiento de un talud en Gelida provocara un accidente mortal en la R4 -murió el maquinista del convoy- el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transportes español, Óscar Puente, se han reunido este jueves 9 de abril en el Palau de la Generalitat a primera hora de la mañana. El encuentro entre los dos políticos ha sido la primera reunión entre los dos representantes en los tres meses posteriores al accidente mortal en la red ferroviaria catalana.

Durante la reunión, Illa y Puente discutieron la situación que atraviesa la red de Rodalies, las obras de mejora que necesita el servicio de Rodalies en Cataluña, y lo que se necesita para culminar el traspaso de la R1, además de cómo hacer que la red ferroviaria se adapte al cambio climático. Según los dos dirigentes políticos, tal como han explicado fuentes a la ACN, el encuentro ha sido «cordial y de máxima colaboración institucional». En la reunión, además de Puente e Illa, también asistieron la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y el secretario de Estado de Transportes, Antonio Santano. A través de las redes sociales, Illa y Puente han querido destacar el provecho del encuentro entre los dos políticos.

Treballem amb @transportesgob i el ministre @oscar_puente_ per millorar el servei de Rodalies amb inversions importants per garantir el manteniment i la modernització de la infraestructura ferroviària.



Tenim un objectiu: oferir un servei a l’altura del que Catalunya necessita. pic.twitter.com/EZRBYg2PXh — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) April 9, 2026

Acabo de mantener en Barcelona una reunión con el President de la Generalitat, @salvadorilla.



Hemos abordado la situación de Rodalies con las inversiones en mantenimiento y mejora de la infraestructura ferroviaria. pic.twitter.com/ePAwmFs4No — Óscar Puente (@oscar_puente_) April 9, 2026

Las líneas de Rodalies del sur se renovarán con trenes de segunda mano

Los trenes que operan las líneas de Rodalies del sur renovarán la flota con convoyes de segunda mano que se liberarán de la línea RL3, una línea que dejará de ser operada por Renfe y que pasará a manos de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). El Departamento de Territorio se reunió con los alcaldes de los municipios por donde pasa la RL3 explicando que se prevé cambiar la hora en que se realiza el mantenimiento en la infraestructura, de manera que pasará a hacerse de noche antes de acabar el año, evitando así afectaciones al servicio durante el día.