El servicio de Rodalies dejará de ser gratuito el sábado 9 de mayo. Una decisión que se había estado posponiendo por las constantes obras de mejora que ha afrontado la infraestructura desde el accidente de Gelida, pero que llega ahora como símbolo de una nueva “etapa de mejora progresiva”. Así se ha expresado la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, confiada en que la recuperación del pago “permite que el sistema sea más funcional”. Una decisión que ha desconcertado a las plataformas de usuarios, que acusan al ejecutivo de estar “desconectado” de la realidad que sufren los viajeros.

“Entendemos que el transporte público debe pagarse y que debe ser asequible, pero también debe ser, de manera irrenunciable, un servicio público de calidad y fiable. En fecha 30 de abril de 2026, esto no se ha logrado”, ha expuesto la plataforma Dignitat a les Vies en un comunicado. La entidad, que representa a los usuarios de cinco líneas de la zona sur del país, ve «desacertado» revertir la gratuidad ahora y recomienda al ejecutivo acercarse a los andenes para ver “qué significa necesitar el tren para estudiar, trabajar o acceder a servicios básicos”. “Consideramos que aún no ha llegado el momento de retirar la gratuidad. Primero hay que garantizar un servicio estable, seguro y digno”, concluye el texto.

La portavoz de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, atendiendo a los medios de comunicación | Albert Hernàndez Ventós (ACN)

Paneque justifica el retorno al pago

Horas antes, desde las obras del Túnel de la Rovira, la consejera Paneque ha justificado la decisión alegando que el servicio ha recuperado el 90% de los usuarios respecto a los datos que había el pasado enero. “Se ha trabajado mucho porque había mucho por arreglar. El Gobierno era consciente de que se debía mejorar el estado deplorable de la infraestructura”, ha afirmado durante la comparecencia.

La realidad, en todo caso, es que el servicio todavía sufre fugas, sobre todo en las líneas del Campo de Tarragona y alrededores. La consejera ha detallado que el R15 podrá recuperar el tramo entre Reus y la Móra d’Ebre este mes de mayo, lo que “supone una mejora notable para los usuarios de las Tierras del Ebro y el Campo de Tarragona”, ha manifestado Paneque después de justificar el retorno al pago.

Por otro lado, el R13 recupera los trenes entre Ripoll y Ribes de Freser. Y el R4 recupera el tramo entre Manresa y Terrassa, eliminando el bus lanzadera que ha conectado ambas ciudades las últimas semanas. “Se trata de un paso adelante en las tierras vinculadas al Pirineo”, ha dicho Paneque sobre la primera cuestión; “Simplifica el trayecto y mejora la comodidad de los usuarios”, ha rematado sobre la nueva etapa del R4.