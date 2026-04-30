El servei de Rodalies deixarà de ser gratuït dissabte 9 de maig. Una decisió que s’havia anat posposant per les constants obres de millora que ha afrontat la infraestructura des de l’accident de Gelida, però que arriba ara com a símbol d’una nova “etapa de millora progressiva”. Així s’ha expressat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, confiada que la recuperació del pagament “permet que el sistema sigui més funcional”. Una decisió que ha descol·locat les plataformes d’usuaris, que acusen l’executiu d’estar “desconnectat” de la realitat que pateixen els viatgers.
“Entenem que el transport públic s’ha de pagar i que ha de ser assequible, però també ha de ser, de manera irrenunciable, un servei públic de qualitat i fiable. En data 30 d’abril de 2026, això no s’ha assolit”, ha exposat la plataforma Dignitat a les Vies en un comunicat. L’entitat, que representa els usuaris de cinc línies de la zona sud del país, veu “desencertat” revertir la gratuïtat ara i recomana a l’executiu acostar-se a les andanes per veure “què significa necessitar el tren per estudiar, treballar o accedir a serveis bàsics”. “Considerem que encara no ha arribat el moment de retirar la gratuïtat. Primer cal garantir un servei estable, segur i digne”, conclou el text.
Paneque justifica el retorn al pagament
Hores abans, des de les obres del Túnel de la Rovira, la consellera Paneque ha justificat la decisió al·legant que el servei ha recuperat el 90% dels usuaris respecte a les dades que hi havia el passat gener. “S’ha treballat molt perquè hi havia molt per arranjar-lo. El Govern era conscient que s’havia de millorar l’estat deplorable de la infraestructura”, ha afirmat durant la compareixença.
La realitat, en tot cas, és que el servei encara pateix fugues, sobretot en les línies del Camp de Tarragona i rodalia. La consellera ha detallat que l’R15 podrà recuperar el tram entre Reus i la Móra d’Ebre aquest mes de maig, cosa que “suposa una millora notable per als usuaris de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona”, ha manifestat Paneque després de justificar el retorn al pagament.
D’altra banda, l’R13 recupera els trens entre Ripoll i Ribes de Freser. I l’R4 recupera el tram entre Manresa i Terrassa, eliminant el bus llançadora que ha connectat totes dues ciutats les darreres setmanes. “Es tracta d’un pas endavant a les terres vinculades al Pirineu”, ha dit Paneque sobre la primera qüestió; “Simplifica el trajecte i millora la comoditat dels usuaris”, ha rematat sobre la nova etapa de l’R4.