Rodalies tornarà a ser de pagament el 9 de maig

Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del pròxim dissabte 9 de maig. La decisió de tornar a fer pagar els bitllets de transport arriba després de mesos en els quals el servei de Rodalies havia passat a ser gratuït per l’accident mortal a Gelida del 20 de gener i les interrupcions, limitacions de velocitat i el desplegament de serveis alternatius per carretera.
En una atenció als mitjans feta des de les obres del túnel de Rubí -i recollida per l’ACN- la consellera de Territori, Sílvia Paneque, junt amb el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ha confirmat el final de la gratuïtat del servei per al pròxim divendres 8 de maig.
Gelida, tres mesos després
La gratuïtat de Rodalies es va instaurar després de l’accident mortal a l’R4 a Gelida. El despreniment d’un talús sobre un tren va causar la mort del maquinista i va desencadenar jornades inacabables de vaga i vagues encobertes per part dels maquinistes. Uns fets que van provocar que se suspengués tot el servei de Rodalies al país i s’haguessin de fer diverses actuacions d’emergència a les línies de tren per garantir-ne la seguretat. Unes actuacions que van provocar talls a les línies de Rodalies i que s’ampliessin les limitacions temporals de velocitat. Des de les obres al túnel de Rubí, Paneque ha volgut destacar que el servei de Rodalies ha recuperat el 90% del passatge, un fet que, juntament amb la retirada progressiva de les limitacions de velocitat, fa que sigui innecessari les mesures excepcionals com la gratuïtat.
Barcelona recupera l’AVE amb Granada i Màlaga
El servei d’alta velocitat entre Barcelona i les ciutats del sud de l’Estat espanyol es va recuperant a poc a poc. Renfe ha anunciat que a partir d’aquest dijous el servei de trens d’alta velocitat d’AVE entre Barcelona i Granada i Màlaga. Un servei que havia quedat interromput a causa del temporal que va sacsejar el sud de l’Estat espanyol durant el mes de febrer i que va deixar malmesa la infraestructura i va provocar afectacions a les connexions de la capital catalana amb aquestes ciutats.