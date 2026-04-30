Rodalies volverá a ser de pago el 9 de mayo

Rodalies volverá a ser de pago a partir del próximo sábado 9 de mayo. La decisión de volver a cobrar los billetes de transporte llega después de meses en los que el servicio de Rodalies había pasado a ser gratuito por el accidente mortal en Gelida del 20 de enero y las interrupciones, limitaciones de velocidad y el despliegue de servicios alternativos por carretera.

En una atención a los medios realizada desde las obras del túnel de Rubí -y recogida por la ACN- la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, junto con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha confirmado el final de la gratuidad del servicio para el próximo viernes 8 de mayo.

Gelida, tres meses después

La gratuidad de Rodalies se instauró después del accidente mortal en la R4 en Gelida. El desprendimiento de un talud sobre un tren causó la muerte del maquinista y desencadenó jornadas interminables de huelga y huelgas encubiertas por parte de los maquinistas. Unos hechos que provocaron que se suspendiera todo el servicio de Rodalies en el país y se tuvieran que realizar diversas actuaciones de emergencia en las líneas de tren para garantizar su seguridad. Unas actuaciones que provocaron cortes en las líneas de Rodalies y que se ampliaran las limitaciones temporales de velocidad. Desde las obras en el túnel de Rubí, Paneque ha querido destacar que el servicio de Rodalies ha recuperado el 90% del pasaje, un hecho que, junto con la retirada progresiva de las limitaciones de velocidad, hace que sean innecesarias las medidas excepcionales como la gratuidad.

Usuarios de Rodalies en la estación de Sants durante la crisis ferroviaria / David Zorrakino (Europa Press)

Barcelona recupera el AVE con Granada y Málaga

El servicio de alta velocidad entre Barcelona y las ciudades del sur del Estado español se va recuperando poco a poco. Renfe ha anunciado que a partir de este jueves el servicio de trenes de alta velocidad de AVE entre Barcelona y Granada y Málaga. Un servicio que había quedado interrumpido a causa del temporal que sacudió el sur del Estado español durante el mes de febrero y que dejó dañada la infraestructura y provocó afectaciones a las conexiones de la capital catalana con estas ciudades.