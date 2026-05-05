El gobierno español prevé levantar las limitaciones de velocidad en Rodalies en junio

La infraestructura ferroviaria del país todavía arrastra limitaciones de velocidad derivadas del accidente mortal en Gelida y la revuelta de los maquinistas por el mal estado de la infraestructura. Unas limitaciones que han hecho que muchos usuarios hayan abandonado el servicio de Rodalies ante un trayecto que aún se retrasaba más o que hacía que los usuarios tuvieran que hacer un transbordo a través del servicio por carretera.

Unas limitaciones de velocidad que parece que terminarán próximamente, ya que el gobierno español prevé que en junio se habrán eliminado «prácticamente todas» las limitaciones temporales de velocidad (LTV) en la red ferroviaria catalana. En declaraciones hechas en una entrevista a la Cadena SER Catalunya y recogidas por la ACN, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha señalado que el plazo con el que se trabaja desde el gobierno español se ha alargado hasta junio -las previsiones iniciales eran levantar las limitaciones en abril- porque mientras se trabajaba sobre el terreno los técnicos de Adif, Renfe y el gobierno español se han encontrado con que surgían «mil incidencias».

Rodalies ha perdido cerca de 50.000 usuarios desde la crisis en Gelida

Santano ha querido hacer un repaso sobre la situación de Rodalies de Catalunya. El secretario de Estado de Transportes ha querido destacar que cada semana se reúne con la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para hacer un seguimiento de las actuaciones y acciones necesarias en las líneas de Rodalies.

Parte de un terraplén después de unas obras de soterramiento de la línea R4 de Rodalies en Sant Feliu de Llobregat / ACN

De este seguimiento, el secretario de Estado de Transportes ha querido destacar que desde el accidente de Gelida, Rodalies ha perdido cerca de 50.000 usuarios diarios que se han repartido en varios métodos de transporte como los autobuses interurbanos, el vehículo particular o los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC). En total, antes del accidente mortal en la R4 en Gelida, Rodalies transportaba diariamente 400.000 usuarios, una cifra que ha caído hasta entre 340.000 y 350.000 usuarios diarios en el servicio de Rodalies. Por otra parte, Santano ha señalado que espera que a principios del 2027 ya se hayan incorporado los 16 nuevos trenes de Rodalies fabricados por Alstom.