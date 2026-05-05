El govern espanyol preveu aixecar les limitacions de velocitat a Rodalies al juny

La infraestructura ferroviària del país encara arrossega limitacions de velocitat derivades de l’accident mortal a Gelida i la revolta dels maquinistes pel mal estat de la infraestructura. Unes limitacions que han fet que molts usuaris hagin abandonat el servei de Rodalies davant d’un trajecte que encara s’endarreria més o que feia que els usuaris haguessin de fer un transbord a través del servei per carretera.
Unes limitacions de velocitat que sembla que s’acabaran pròximament, ja que el govern espanyol preveu que al juny s’hauran eliminat “pràcticament totes” les limitacions temporals de velocitat (LTV) a la xarxa ferroviària catalana. En declaracions fetes en una entrevista a la Cadena SER Catalunya i recollides per l’ACN el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ha assenyalat que el termini amb el qual es treballa des del govern espanyol s’ha allargat fins al juny -les previsions inicials eren aixecar les limitacions a l’abril- perquè mentre es treballava sobre el terreny els tècnics d’Adif, Renfe i el govern espanyol s’han trobat que anaven sorgint “mil incidències”.
Rodalies ha perdut prop de 50.000 usuaris des de la crisi a Gelida
Santano ha volgut fer un repàs sobre la situació de Rodalies de Catalunya. El secretari d’Estat de Transports ha volgut destacar que cada setmana es reuneix amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, per fer un seguiment de les actuacions i accions necessàries a les línies de Rodalies.
D’aquest seguiment el secretari d’Estat de Transports ha volgut destacar que des de l’accident de Gelida Rodalies ha perdut prop de 50.000 usuaris diaris que s’han repartit en diversos mètodes de transport com els busos interurbans, el vehicle particular o els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). En total, abans de l’accident mortal a l’R4 a Gelida Rodalies transportava diàriament 400.000 usuaris, una xifra que ha caigut fins entre 340.000 i 350.000 usuaris diaris al servei de Rodalies. Per altra banda, Santano ha assenyalat que espera que a principis del 2027 ja s’hagin incorporat els 16 nous trens de Rodalies fabricats per Alstom.