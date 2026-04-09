Tres mesos després que el despreniment d’un talús a Gelida provoqués un accident mortal a l’R4 -va morir el maquinista del comboi- el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Transports espanyol, Óscar Puente, s’han reunit aquest dijous 9 d’abril al Palau de la Generalitat a primera hora del matí. La trobada entre els dos polítics ha estat la primera reunió entre els dos representants en els tres mesos posteriors a l’accident mortal a la xarxa ferroviària catalana.
Durant la reunió Illa i Puente han discutit la situació que travessa la xarxa de Rodalies, les obres de millora que necessita el servei de Rodalies a Catalunya, i el que es necessita per culminar el traspàs de l’R1, a més de com poder fer que la xarxa ferroviària s’adapti al canvi climàtic. Segons els dos dirigents polítics, tal com han explicat fonts a l’ACN, la trobada ha estat “cordial i de màxima col·laboració institucional”. En la reunió, a més de Puente i Illa també hi han assistit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d’Estat de Transports, Antonio Santano. A través de les xarxes socials Illa i Puente han volgut destacar el profit de la trobada entre els dos polítics.
Treballem amb @transportesgob i el ministre @oscar_puente_ per millorar el servei de Rodalies amb inversions importants per garantir el manteniment i la modernització de la infraestructura ferroviària.— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) April 9, 2026
Tenim un objectiu: oferir un servei a l’altura del que Catalunya necessita. pic.twitter.com/EZRBYg2PXh
Acabo de mantener en Barcelona una reunión con el President de la Generalitat, @salvadorilla.— Óscar Puente (@oscar_puente_) April 9, 2026
Hemos abordado la situación de Rodalies con las inversiones en mantenimiento y mejora de la infraestructura ferroviaria. pic.twitter.com/ePAwmFs4No
Els trens que operen les línies de Rodalies del sud renovaran la flota amb combois de segona mà que s’alliberaran de la línia RL3, una línia que deixarà de ser operada per Renfe i que passarà a mans dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). El Departament de Territori es va reunir amb els alcaldes dels municipis per on passa l’RL3 explicant que es preveu canviar l’hora en què es fa el manteniment a la infraestructura, de manera que passarà a fer-se de nit abans d’acabar l’any, evitant així afectacions al servei durant el dia.