La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha cifrado en 13 millones el coste de la crisis de Rodalies que ha asumido la Generalitat. Un aspecto que se tratará en una reunión entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Infraestructuras, Óscar Puente, que visitará este miércoles Cataluña, tres meses después del estallido de la crisis de Rodalies, para asistir a los premios literarios de Aena de narrativa hispanoamericana.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo de este martes, Paneque ha detallado que el «gran grueso» de estos 13 millones es por el refuerzo de autobuses interurbanos que puso en marcha la Generalitat durante los días con el servicio interrumpido, pero también se incluye el coste de informadores y costos derivados de la gestión de las zonas de bajas emisiones. La consejera ha indicado que el Ministerio ya ha trasladado al Gobierno su voluntad de asumir este gasto de la Generalitat para hacer frente a la crisis porque derivan del mal funcionamiento de la red de Rodalies de Cataluña.

Asimismo, Sílvia Paneque ha explicado que el encuentro entre Illa y Puente servirá para hacer balance de las últimas semanas y abordar actuaciones futuras, como las obras en los túneles del Garraf o la creación de un grupo de trabajo para analizar el impacto del cambio climático en infraestructuras ferroviarias, especialmente en la línea R1. Además, ha añadido que el ejecutivo de Salvador Illa continúa avanzando en el traspaso del servicio, con el Ministerio analizando la valoración de los activos y las inversiones necesarias, un paso previo para que el procedimiento pueda culminar con la aprobación en el Consejo de Ministros.

La portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo Fecha de publicación: martes 24 de marzo de 2026, 12:48 Localización: Barcelona Autor: Sara Soteras (ACN)

«Total normalidad» en Rodalies en marzo

Por otro lado, Paneque ha fijado el mes de mayo como el momento en que el Gobierno prevé que la red de Rodalies podrá funcionar con «total normalidad» porque, según ha dicho, la gran mayoría de actuaciones de emergencia para poner a punto la red de Rodalies se alargará hasta finales de abril, con alguna actuación puntual a inicios de mayo. En este sentido, ha apuntado que la R3 será la única línea de la red que puede sufrir afectaciones más allá del calendario que ha fijado en la rueda de prensa, sobre todo por las obras de desdoblamiento entre la Garriga y Parets y por actuaciones previstas entre Ribes de Freser y Puigcerdà.

La consejera de Territorio ha explicado que las actuaciones en curso que hay actualmente en la red ferroviaria del país responden tanto a obras de emergencia como a intervenciones ya planificadas, con el objetivo de recuperar la plena operatividad del servicio. Además, a diferencia de lo que ha pasado este martes con la R3, que se ha puesto en funcionamiento sin previo aviso, Sílvia Paneque se ha comprometido a que el Gobierno informará de la reapertura de los tramos a medida que estos entren en funcionamiento informando de la reapertura de los tramos a medida que entren en funcionamiento.