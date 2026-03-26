Rodalies de Catalunya es uno de los servicios más utilizados por los catalanes y uno de los que más irrita a los ciudadanos de Cataluña. Rodalies vuelve a ser noticia por sus profesionales, ya que como ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado la ACN, la dirección del servicio ferroviario detectó un grupo de maquinistas que falsificaban los justificantes para evitar ir a trabajar. La dirección del operador ferroviario detectó estas prácticas en agosto de 2025 cuando observaron justificantes médicos «de dudosa autenticidad» para justificar la ausencia de los maquinistas en su puesto de trabajo.

Rodalies hizo la vista gorda

A pesar de detectar estas prácticas, la dirección de Rodalies decidió hacer la vista gorda y derivar el caso al Institut Català de Seguretat Social porque las sospechas eran «difíciles de acreditar» y «no existían pruebas concluyentes». Una decisión que fue acompañada de reuniones del operador ferroviario con los trabajadores para tratar “cada caso con los afectados directos y se puso en conocimiento de las organizaciones sindicales» haciendo ‘correr un tupido velo’ y se tomaron las medidas que están recogidas en los «procedimientos internos» de la compañía. Desde Rodalies aseguran que después de la detección de estos justificantes fraudulentos «no se han vuelto a detectar documentos sospechosos».

Uno de los tramos de la red de Rodalies donde Adif está actuando / Jordi Pujolar (ACN)

El Govern avisa que se necesitan “mínimo dos décadas” de inversión para reconstruir Rodalies

El pasado jueves 12 de marzo el comisionado para el Traspaso Integral a Cataluña, Pere Macias, asistió a un acto realizado en el Cercle d’Infraestructures en el cual puso fecha para la solución de los problemas en Rodalies. Macias aseguró que se debería “mantener y aumentar si fuera necesario” la inversión en Rodalies “mínimo durante dos décadas” más para compensar la desinversión que arrastra desde hace años la red de trenes catalana.