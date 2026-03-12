Solo hay una radiografía que genera un consenso absoluto en todo el espectro político catalán: la desinversión en Rodalies nos ha llevado al caos actual. El comisionado para el Traspaso Integral en Cataluña, Pere Macias, ha incidido en esta idea este jueves desde un acto en el Cercle d’Infraestructures. Se debería “mantener y aumentar si fuera necesario” la inversión en Rodalies “mínimo durante dos décadas” más para compensar la desinversión que acumula la red de trenes catalana, ha remarcado.

Las soluciones a corto plazo no serán definitivas, ha venido a decir Macias, teniendo en cuenta, sobre todo, que el Estado solo invirtió 3.600 millones de euros entre 1990 y 2018. Para hacernos una idea, en esta misma temporalidad, los gobiernos españoles sí apostaron por la alta velocidad, destinando unos 56.000 millones. Son quince veces más que en Rodalies. De ahí que Macias hable de planificar objetivos “ambiciosos”. “A pesar de que ahora la obsesión debe ser la fiabilidad e invertir todo lo que sea necesario para que el sistema vuelva a ser fiable, no podemos abandonar ni un solo minuto la búsqueda de la ambición”, ha dicho el comisionado del Gobierno.

La estación de Sants, precintada durante la parada total del pasado enero | David Zorrakino / Europa Press

Entre estas estructuras que hay que implementar, Macias ha pedido incrementar el número de kilómetros de la red catalana, que es más pequeña –en relación con el número de kilómetros por habitante– que la que tienen otros países como Letonia o Austria, ha comentado. Ahora bien, también ha pedido “recuperar la cultura ferroviaria”. Un mensaje dirigido sobre todo a Renfe y Adif, las dos empresas que gestionan el ferrocarril en el Estado, que en los últimos años se han centrado en ampliar la alta velocidad. Recuperar la “cultura ferroviaria” es, según el comisionado, que el “objetivo prioritario” sea hacer más trenes en lugar de más vías. Macias también nota una “descapitalización humana” en Renfe y Adif, que necesitan más recursos y personal para mantener la red.

Traspaso de Rodalies

El comisionado ha defendido el traspaso, asegurando que el plan de Rodalies con las inversiones previstas hasta 2030 se está cumpliendo. Se han ejecutado 3.000 millones de los 6.300 anunciados. Eso sí, Macias ha reconocido que esta lluvia de millones aún “no se nota” en el día a día de la red. “La desinversión acumulada es tanta que obviamente en cinco años no es suficiente”, ha admitido.

Sobre el traspaso del servicio a Cataluña, que se hará mediante una empresa mixta que tendrá más participación del Estado, Macias ha revelado que el inventario de la R1 ya está hecho y que ahora es el momento de “discutir su valoración económica”.