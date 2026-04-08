Las líneas de Rodalies del sur se renovarán con trenes de segunda mano

La flota de trenes de las líneas de Rodalies de las comarcas del sur se renovará con convoyes de segunda mano. En concreto, se utilizarán los vehículos que se liberen del RL3, una línea que Renfe dejará de usar cuando Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) comience a operarla. Así lo ha comunicado el Departamento de Territorio en una reunión con los alcaldes de los municipios por donde pasa el R13, donde también se ha comprometido a aumentar de cuatro a seis los trenes que circulan por la línea que une Barcelona y Lleida por Valls a partir del primer trimestre de 2027, precisamente gracias a estos convoyes que se tomarán del RL3.

El encuentro de este miércoles ha sido encabezado por el secretario de Movilidad, Manel Nadal, y ha contado con la participación de más de una decena de alcaldes y presidentes de consejos comarcales, así como de miembros de algunas plataformas de usuarios. Según han explicado los alcaldes después de la reunión, el Gobierno también les ha informado que se prevé cambiar la hora en que se realiza el mantenimiento en la infraestructura, de modo que pasará a hacerse de noche antes de finalizar el año, evitando así afectaciones al servicio durante el día.

Diversidad de opiniones entre los alcaldes de los municipios afectados

«La reunión ha sido muy positiva siempre que se cumplan los compromisos», ha expresado en unas declaraciones recogidas por la ACN la alcaldesa de Valls, Dolors Farré. En la misma línea, el alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha subrayado la importancia de la unidad de los municipios afectados para reclamar mejoras en el servicio, como más frecuencias y mejores trenes. Vinya ha celebrado la «buena receptividad» del Gobierno durante el encuentro, pero ha alertado que los municipios se mantendrán «a la expectativa» para que los compromisos se traduzcan en mejoras efectivas.

Entre los alcaldes también ha habido voces más escépticas sobre los resultados del encuentro. El alcalde de les Borges Blanques, Josep Farran, ha realizado una valoración negativa, denunciando que las líneas R12 y R13 continúan considerándose un servicio «secundario». Farran ha advertido que las mejoras se plantean a medio plazo, a 10 o 15 años vista, y ha alertado que la situación actual no garantiza una movilidad útil para el día a día de los vecinos del territorio. También ha adoptado una posición crítica el alcalde de Juneda y presidente del Consejo Comarcal de les Garrigues, Antoni Villas, quien ha defendido que la infraestructura debe garantizar la movilidad diaria de la población y no solo priorizar las mercancías.