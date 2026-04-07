El ministro de Transportes del gobierno español, Óscar Puente, estima que las limitaciones de velocidad establecidas en la red de Rodalies de Cataluña terminarán en junio. «Quedan aún unas 100 limitaciones temporales de velocidad y nuestro cálculo es que en el mes de junio habremos resuelto todas las que tuvieron origen en los problemas climatológicos de principios de año», apuntó Puente en el pleno del Senado.

Inicialmente, Adif decretó 220 zonas de afectación, la mitad por desperfectos causados por la borrasca Harry de finales de enero. Poco a poco se han ido recuperando. Por ejemplo, en febrero se reajustó un tramo de setenta kilómetros entre Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) y Reus (Baix Camp). Y este martes ha reabierto el tramo de la R4 entre Sant Sadurní d’Anoia y Martorell, que se cerró después del accidente ferroviario en Gelida el pasado 20 de enero, en el cual murió un maquinista muy joven. La reapertura de este tramo implica que se recupera también la conexión ferroviaria entre Sant Vicenç de Calders y Terrassa Estació del Nord.

Un tren de Rodalies al paso por la estación del Garraf / ACN

Visita de Puente a Cataluña

Puente tiene previsto visitar este miércoles por primera vez Cataluña desde el estallido de la crisis de Rodalies hace tres meses y el jueves por la mañana irá a cuatro puntos de la red para ver su estado en directo y decidir sobre las actuaciones a aplicar. Puente mantendrá también una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Unos 13 millones de euros, el coste de la crisis de Rodalies

Precisamente, este martes la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha detallado que el grueso de la crisis de Rodalies tendrá un coste de unos 13 millones de euros. La mayoría de estos 13 millones es por el refuerzo de autobuses interurbanos que puso en marcha la Generalitat durante los días con el servicio interrumpido, pero también se incluye el coste de informadores y costos derivados de gestión de las zonas de bajas emisiones. El gobierno español ya ha trasladado al ejecutivo de Illa que tiene previsto asumir estos gastos.

Encabezamiento de la manifestación de las plataformas de usuarios por el caos de Rodalies que tuvo lugar en Barcelona / Mireia Comas

En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, Paneque había remarcado que se esperaba que la red de Rodalies podría recuperar la normalidad en mayo. Las palabras de Paneque, sin embargo, se contradicen con las de Puente, que prevé que las limitaciones de velocidad queden resueltas en junio.