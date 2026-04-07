L’R4 reabre el tramo cortado por el accidente en Gelida dos meses después

La normalidad en la R4 comienza a recuperarse poco a poco dos meses después del accidente en Gelida. Este martes 7 de abril, la R4 vuelve a circular en el tramo comprendido entre Sant Sadurní d’Anoia y Martorell, un tramo que había estado cortado tras el accidente ferroviario del pasado 20 de enero. La reapertura de este tramo implica que también se recupera la conexión ferroviaria entre Sant Vicenç de Calders y Terrassa Estació del Nord, mientras que entre la estación egarense y la de Manresa se continuará ofreciendo un servicio complementario por carretera y trenes lanzadera.

La reapertura del tramo entre Sant Sadurní d’Anoia y Martorell permite que localidades como Gelida, Sant Sadurní d’Anoia, Lavern-Subirats, la Granada, Vilafranca del Penedès, els Monjos, l’Arboç y el Vendrell recuperen la conexión ferroviaria con la capital de Cataluña, Barcelona, sin tener que hacer transbordos con otras líneas de Rodalies u otros servicios de transporte.

Más cambios en Rodalies

La recuperación de la circulación ferroviaria en la R4 entre Sant Sadurní d’Anoia y Martorell no es el único cambio en la red de Rodalies de Catalunya. Este martes también se ha recuperado la normalidad en la línea del Maresme, restableciendo el recorrido completo en tren entre las estaciones de Maçanet-Massanes y l’Hospitalet de Llobregat, sin la necesidad de hacer transbordo en Blanes. Además, en la R1 también se recuperan las frecuencias de paso de esta línea y circularán hasta ocho trenes por sentido entre Barcelona y la capital del Maresme, Mataró, en hora punta. Por otro lado, Renfe señala que, con la ampliación del horario de mantenimiento de la infraestructura ejecutado por ADIF, se mantendrá el servicio alternativo por carretera entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes entre las 22.00 y las 8.00 horas.

Viajeros en el andén en Sant Sadurní d’Anoia. | Àlex Recolons (ACN)

Donde también habrá cambios destacados será en la R2 Sur. Las obras de Adif entre el Garraf y Sitges implicarán una adaptación de los horarios en esta línea de Rodalies y se incrementarán las frecuencias de paso entre Granollers Centre y Castelldefels, y se aumentará la oferta de los viajeros de Regionales que usan la estación del Prat de Llobregat como punto de transbordo.