L’R4 reobre el tram tallat per l’accident a Gelida dos mesos després

La normalitat a l’R4 comença a recuperar-se a poc a poc dos mesos després de l’accident a Gelida. Aquest dimarts 7 d’abril l’R4 torna a circular en el tram comprès entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell, un tram que havia estat tallat després de l’accident ferroviari del passat 20 de gener. La reobertura d’aquest tram implica que es recupera també la relació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Terrassa Estació del Nord mentre que entre l’estació egarenca i la de Manresa es continuarà oferint un servei complementari per carretera i trens llançadora.
La reobertura del tram entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell permet que localitats com Gelida, Sant Sadurní d’Anoia, Lavern-Subirats, la Granada, Vilafranca del Penedès, els Monjos, l’Arboç i el Vendrell recuperin la connexió ferroviària amb la capital de Catalunya, Barcelona, sense haver de fer transbordaments amb altres línies de Rodalies o altres serveis de transport.
Més canvis a Rodalies
La recuperació de la circulació ferroviària a l’R4 entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell no és l’únic canvi a la xarxa de Rodalies de Catalunya. Aquest dimarts també s’ha recuperat la normalitat a la línia del Maresme, restablint el recorregut complet en tren entre les estacions de Maçanet-Massanes i l’Hospitalet de Llobregat, sense la necessitat de fer transbordament a Blanes. A més, a l’R1 també es recuperen les freqüències de pas d’aquesta línia i circularan fins a vuit trens per sentit entre Barcelona i la capital del Maresme, Mataró, en hora punta. Per altra banda, Renfe assenyala que l’ampliació de l’horari de manteniment de la infraestructura executat per ADIF es mantindrà el servei alternatiu per carretera entre les estacions de Blanes i Maçanet-Massanes entre les 22.00 i les 8.00 hores.
On també hi haurà canvis destacats serà a l’R2 Sud. Les obres d’Adif entre el Garraf i Sitges implicaran una adaptació dels horaris en aquesta línia de Rodalies i s’incrementaran les freqüències de pas entre Granollers Centre i Castelldefels i s’augmentarà l’oferta dels viatgers de Regionals que fan servir l’estació del Prat de Llobregat com punt de transbord.