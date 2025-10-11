La xarxa ferroviària que gestiona Renfe fa mesos -i anys, fins i tot- que està al bell mig de l’ull de l’huracà pel seu mal funcionament. Trens envellits i impuntuals s’han convertit en la tònica constant amb què han de conviure els passatgers catalans, però també d’arreu de l’estat espanyol. La major part de les incidències relacionades amb aquest aspecte es deuen a l’infrafinançament de la xarxa de trens. Per tal de posar-hi remei, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha anunciat una inversió de 1.000 milions d’euros per modernitzar els tallers de manteniment de Renfe entre 2025 i 2030.
Entre les actuacions previstes dins de Catalunya destaca la creació dels nous tallers d’operació, servei i prestacions (OSP) de Rodalies, amb prop de 100 milions ja en projecte o execució per al nou taller de Ripoll, Manresa, Sant Andreu o l’ampliació del de Vilanova i la Geltrú. Els 900 milions restants que invertiran des del govern espanyol a l’operadora ferroviària -més enllà de les inversions ja previstes-, però, no es destinaran a accions de millora del servei de Rodalies català. El responsable de la cartera de transports de la Moncloa assegura que “gràcies a la reorganització dels processos i a la digitalització, els temps d’estada al taller es redueixen un 29%, cosa que significa més trens disponibles, més puntualitat i un servei més eficient per a tots els ciutadans i ciutadanes”. És a dir, que la pluja de milions sobre Renfe hauria de permetre millorar la fiabilitat dels seus trens.
Un nou model de manteniment
Des del govern espanyol defensen que, per millorar el funcionament del servei, és important canviar el model de manteniment dels trens. Aquest nou model incorpora tecnologies per millorar el servei al viatger o sistemes de monitoratge en temps real per detectar possibles incidències abans que es produeixin. A més, segons argumenten, s’introdueixen sistemes d’inspecció automàtica en via, eines digitals per a la gestió d’operacions i equipament industrial modernitzat als tallers.