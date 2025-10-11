L’ONU constata que l’ajuda humanitària torna a entrar a Gaza

La directora a l’Estat espanyol de l’agència de les Nacions Unides per als refugiats palestins (UNRWA), Raquel Martí, assegura que els camions amb ajuda humanitària que Israel fa mesos que aturava han començat a entrar a Gaza amb l’arribada de l’alto el foc pactat amb el president dels Estats Units, Donald Trump. Segons ha apuntat Martí, els primers camions amb aliments i medicaments ja han superat el pas de Rafah, que connecta la regió envaïda per Israel amb Egipte. En declaracions a Televisió Espanyola, la dirigent de l’ONU ha assegurat que “des de primera hora del matí” d’aquest mateix dissabte l’activitat s’ha recuperat al pas fronterer.
Martí apunta que, després del retorn de l’assistència humanitària, els habitants de Gaza estan “feliços”. “És la primera nit que dormen sense el soroll de les bombes i els drons”, ha celebrat, fet que ha permet que moltes famílies desplaçades hagin pogut reunir-se després de mesos de setge. En total, segons els càlculs de l’UNRWA, uns 200.000 ciutadans palestins han recorregut la Franja per aprofitar la fi de les hostilitats i tornar a casa seva. A les fronteres de la regió, uns 6.000 vehicles carregats d’ajuda per a la població ja esperen a poder accedir-hi.
Els ministres d’Exteriors celebren l’accés
El ministre espanyol d’Exteriors, José Manuel Albares, ja va reclamar divendres, quan es van conèixer les condicions de l’acord entre les parts, l’entrada immediata de l’ajuda humanitària esperada per la població palestina. En aquest sentit, s’ha compromès a assegurar que, un cop tots els vehicles que esperen hi puguin accedir, l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) “estarà des del primer moment” per assistir els palestins que ho necessitin. Després d’una reunió entre els responsables d’Exteriors europeus i àrabs a París, convocada per debatre sobre el pla de pau dels Estats units, Albares ha assegurat que “el més urgent és consolidar un alto el foc que doni pas a l’alliberament incondicional de tots els ostatges i els detinguts palestins”, així com l’ajuda a Gaza que ja ha començat a fluir.