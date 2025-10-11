La tardor és el moment ideal per endinsar-se en els boscos de Catalunya. Els colors ataronjats i la lleugera baixada de les temperatures converteixen aquesta època de l’any en el millor moment per fugir de la rutina i descobrir la riquesa natural del país en una breu, però profitosa, escapada de cap de setmana. Hi ha boscos molt concorreguts, d’altres, però, poc coneguts. Un d’aquests casos és el petit bosc de la Pineda de Can Camins, situat molt a prop del Prat de Llobregat (Baix Llobregat). Aquesta pineda, de gairebé trenta hectàrees d’extensió, forma part de la xarxa Natura 2000, una xarxa europea, tal com detallen des de la Generalitat, “d’espais naturals que té com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l’activitat humana que s’hi desenvolupa”.
La curiositat d’aquest petit espai natural, però, no es basa només en la varietat de “poblacions vegetals singulars” que s’amaguen a l’interior, sinó en l’exclusivitat de visitar-la. Tal com expliquen des de la web de turisme del Prat de Llobregat, la Pineda de Can Camins només es pot visitar deu dies a l’any. En concret, aquest petit bosc del Baix Llobregat només està obert el primer diumenge de cada mes durant la visita guiada que s’hi fa a les onze del matí. Ara bé, durant els mesos de juliol i agost, la pineda roman completament tancada. D’aquesta manera només hi ha deu dies en tot l’any que es pugui descobrir la bellesa natural d’aquest espai protegit. Totes les persones que vulguin endinsar-hi, doncs, hauran d’esperar, com a mínim, al diumenge 2 de novembre per poder fer la visita guiada. En cada visita només hi poden participar vint-i-cinc persones, i des del consistori recorden que no es pot reservar plaça: “La inscripció es realitza el mateix dia de la visita en el punt de trobada i per ordre d’arribada”, apunten.
Un paradís per als amants de les aus i els bolets
La Pineda de Can Camins és un espai natural ideal per descobrir la varietat de fauna i flora del país. El seu ambient ombrívol, amb caminets estrets amagats sota els immensos pins, converteix aquest racó del Prat de Llobregat en un bon lloc per albirar aus com el picot i les mallerengues. Més enllà de les aus, dins aquest espai protegit també s’hi poden trobar alguns bolets poc comuns durant algunes èpoques de l’any, especialment a la tardor. Cal tenir molt clar, però, que està totalment prohibit collir-los. L’òrgan encarregat de gestionar i protegir la riquesa paisatgística d’aquest espai és el consorci dels espais naturals del delta del Llobregat, bona part dels quals estan amenaçats per la polèmica ampliació de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.