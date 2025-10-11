El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dedicat tot el debat de política general d’aquesta setmana -el segon del seu mandat- a fer grans anuncis en matèria d’habitatge per, d’aquesta manera, intentar lligar el suport dels seus socis preferents de cara als pressupostos. De moment, però, encara no ho ha aconseguit. Aquest dissabte, durant un acte del partit, els Comuns han reclamat al cap de l’executiu català que “es posi les piles” amb l’habitatge i asseguren que les dues votacions perdudes en aquesta matèria durant el debat són un “avís” directe per al PSC: “No poden seguir així, hi ha d’haver un gir i s’han de veure canvis tangibles avui, no d’aquí a 5 anys perquè la problemàtica és avui”, ha afirmat la coordinadora nacional Gemma Tarafa durant el congrés d’aquest dissabte.
Des dels Comuns retreuen al president de la Generalitat que, al llarg del seu primer any i escaig de mandat, ha dictat polítiques amb l’objectiu “d’agradar a tothom”, i consideren que és una estratègia contraproduent en matèria d’habitatge. És per aquest motiu que els Comuns reclamen a la formació socialista que “molesti algunes elits” per governar. En aquest sentit, tal com ja han deixat clar en diverses ocasions, els de Jéssica Albiach mantenen que no negociaran els pressupostos amb Illa fins que el PSC no compleixi amb els acords d’investidura, els quals inclouen diferents aspectes relacionats amb l’habitatge: “Mentre no es compleixin tots els compromisos de l’acord d’investidura, no hi haurà negociació de pressupostos”, exclama amb fermesa Tarafa.
Illa fa una crida al “consens” per desencallar els comptes
Mentre els Comuns pressionen, el cap de l’executiu català apel·la al “consens” polític per desencallar els comptes catalans, que fa gairebé tres anys que estan prorrogats: “Des del Govern estem fent el treball, estem treballant en aquest moment en la confecció d’un pressupost”, ha reiterat Illa durant la conferència d’aquest dissabte a Cervera, en la qual també ha assegurat que la seva prioritat és tenir uns pressupostos “ambiciosos” com més aviat millor. En matèria d’habitatge, un dels principals esculls per desencallar els comptes, Salvador Illa defensa que Catalunya ja té la política “més ambiciosa” de tot l’estat espanyol i ha remarcat que la llei d’habitatge té un impacte positiu a Barcelona, però també al conjunt del país. Tot i així, els socis preferents d’Illa encara ho consideren insuficient com per a negociar els pressupostos. De fet, els Comuns li demanen que “faci complir la llei de l’habitatge” amb la imposició de sancions per qui ho incompleixi.