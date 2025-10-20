Els equilibris de la Moncloa amb el nou finançament amenacen els pressupostos

Els equilibris de la Moncloa amb el nou finançament singular de Catalunya amenacen el futur dels pressupostos catalans i espanyols, que pengen d’un fil mentre ERC consideri que no hi ha “avenços” reals en les negociacions. En les últimes setmanes, els republicans han advertit que no s’asseuran a parlar de res fins que es compleixin els acords anteriors, però el problema és que el govern espanyol no té res a oferir, ni tan sols bones paraules. La vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ho ha tornat a demostrar aquest dilluns al matí quan ha assegurat que “cap comunitat perdrà recursos” amb el nou model de finançament singular de Catalunya, tot i que no ha explicat com es reequilibraran els ingressos i les despeses si canvia el sistema de repartiment. “Tinguin la seguretat que quan el presentem veuran que el model compleix els compromisos, es basa en la solidaritat i respecta la vocació de més autogovern dels territoris”.
En una atenció als mitjans al fòrum World in Progress a Barcelona, Montero ha fet ús dels malabarismes dialèctics habituals per intentar acontentar tothom i ha dit que el govern espanyol treballa “molt per complir amb les diferents premisses” que hi ha sobre la taula. La ministra ha evitat parlar expressament del pacte PSC-ERC i posat més èmfasi en l’acord amb el Govern de Salvador Illa, que també va ser un exercici de funambulisme polític. “Una és la que es va signar en la reunió amb la Generalitat de Catalunya, però igualment hi ha el compromís del president perquè cap comunitat autònoma perdi recursos i, d’altra banda, es garantirà la solidaritat a tot el territori”. Cap menció a la cessió d’impostos a la Generalitat o del principi d’ordinalitat que reclama ERC.
Els pressupostos, a les beceroles
Tot i els avisos d’ERC —i també de Junts, tot i que el seu era més previsible—, la ministra d’Hisenda confia que almenys podran iniciar converses amb els grups parlamentaris per intentar aprovar pressupostos, ja que Espanya encara funciona amb els de l’any 2023, que es van aprovar a finals del 2022, quan Pablo Iglesias encara era vicepresident. Montero ha explicat que els diferents ministeris treballen en els “últims serrells” de la proposta interna de cada departament per al projecte de pressupostos i que ja han fet les “primeres aproximacions” amb els grups, tot i que ha assumit que la tramitació serà molt llarga.
El primer pas, que l’any passat ja va ser un calvari per al govern espanyol, és presentar el sostre de despesa —el límit de despesa que poden fer les administracions— al Consell de Política Fiscal i Financera, que espera fer “molt aviat”. Després ha d’anar al Congrés, on Junts el va fer descarrilar, ja que sense un sostre de despesa és molt difícil presentar uns comptes nous i poques vegades s’ha fet el pas perquè es considera un tràmit imprescindible. Si el govern espanyol aconsegueix que passi el tràmit de la cambra baixa, aleshores presentarà el projecte de pressupostos per al 2026, una fita que es presenta complicada perquè a les reticències d’ERC —a Calàbria estan molt enfadats amb l’actitud de Montero— i Junts se li ha de sumar l’oposició frontal de Podem, que intentarà condicionar les negociacions per desmarcar-se de Sumar en preparació d’unes possibles eleccions anticipades l’any vinent.
Respecte a la postura de Junts, Montero ha explicat que confia que s’asseuran a negociar intentar arribar a un acord. “Ja coneixen la nostra relació amb Junts. A vegades està més fluida i hi ha altres vegades que necessita més diàleg i estem en el més diàleg”, ha dit. Pel que fa a l’amenaça del PP de portar el govern espanyol al Tribunal Constitucional (TC) si no presenta un projecte de pressupostos, la ministra d’Hisenda ha dit que “en absolut” està preocupada.