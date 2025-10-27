Neguit camuflat entre les files del PSOE. Després que aquest dilluns la directiva de Junts per Catalunya hagi decidit per unanimitat trencar les relacions amb la formació socialista a causa dels “incompliments” dels pactes del 2023, el PSOE busca establir una nova via de “diàleg” amb els de Carles Puigdemont. Hores abans que el president a l’exili comparegui des de Perpinyà per detallar els detalls de la reunió de l’executiva del partit i explicar la seva decisió, que encara ha d’avalar la militància, la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, ha ofert aquest dilluns “diàleg” i “mà estesa” a la formació juntaire: “Correspon a aquesta formació explicar l’abast de les decisions que puguin adoptar avui i fins on les poden portar”, ha dit en una entrevista a TVE.
Des del seu punt de vista, hi ha matèries en què discrepen amb Junts i altres en què coincideixen, generant “avenços” per a la ciutadania. “Aquesta relació amb Junts té sempre alts i baixos, moments millors i moments de vall, però entre tots podrem superar aquesta situació”, ha apuntat Montero en la mateixa entrevista. En aquesta línia, fonts de la Moncloa també han volgut enviar un missatge de tranquil·litat davant el moviment de l’executiva juntaire: “Respecte màxim per Junts. Mà estesa sempre per continuar dialogant i arribar a acords. Treballarem com sempre, votació a votació”, han indicat fonts del govern espanyol a l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
Poc després, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, també ha instat Junts a arribar a acords amb el govern espanyol: “Aquest govern és el millor per a Catalunya i per a Espanya”, ha remarcat en una roda de premsa posterior a la reunió setmanal de l’executiva del carrer Ferraz. Els missatges, doncs, són clars. La formació socialista busca una nova via d’entesa amb els de Puigdemont davant la decisió unànime de trencar relacions amb el PSOE per l’incompliment dels acords de Brussel·les, signats ara fa gairebé dos anys.
El PSOE, confiat
Malgrat la decisió unànime de la directiva juntaire, el PSOE es mostra confiat de poder mantenir les relacions amb els de Carles Puigdemont, una peça clau per al govern espanyol al Congrés. Montero assegura que dins l’executiu de Sánchez estan “tranquils” perquè ja han hagut de gestionar “posicions complicades” per part dels socis de legislatura en altres ocasions: “Aquest govern compleix amb els compromisos que adopta i, fins i tot, fa que altres que no som nosaltres compleixin. Crec que caminem en la direcció correcta”, ha remarcat la també ministra d’Hisenda, que considera que el més important és continuar treballant per evitar un escenari en què governi el Partit Popular amb el suport de l’extrema dreta. Així doncs, des del PSOE confien a poder trobar punts en comú amb Junts per mantenir el diàleg entre les dues formacions.