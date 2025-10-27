El govern espanyol encara amb “tranquil·litat” l’anunci de ruptura de les relacions amb Junts que ha detallat aquest dilluns a la tarda el president a l’exili Carles Puigdemont. Mantenint la mateixa tònica argumental de calma -que ja han expressat aquest matí-, en resposta a les paraules del líder juntaire, la ministra de Ciència, Diana Morant, ha pujat l’aposta i ha anunciat que, malgrat la desaparició de la majoria de la investidura al Congrés, l’executiu espanyol presentarà els pressupostos generals de l’Estat (PGE) perquè té la intenció de seguir governant: “Nosaltres continuem governant amb la màxima ambició”, ha asseverat Morant. Així doncs, l’executiu de Sánchez es manté ferm i defensa la seva voluntat de presentar els comptes estatals, malgrat que ja no compta amb el suport dels juntaires a la cambra baixa.
Des de la Moncloa també es remeten als missatges que ha llançat en les últimes hores i al discurs de la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, que ha volgut restar transcendència a la decisió de Junts. Sigui com sigui, des del govern espanyol intenten donar un missatge de calma davant el darrer anunci de Junts, escenificat en la compareixença de Puigdemont des de Perpinyà. Poc després de les declaracions de Montero a la televisió pública espanyola, als passadissos del Congrés, la ministra d’Igualtat, Ana Redondo, ha insistit que l’executiu espanyol “està tranquil” perquè “aquest és un govern que compleix els seus compromisos i que respecta altres formacions polítiques en els seus processos”.
El PSOE allunya una possible moció de censura
La mateixa ministra de Ciència també ha assegurat que “dubta molt” que Junts per Catalunya doni suport a una possible moció de censura contra el president espanyol impulsada pel Partit Popular i l’extrema dreta: “No crec que l’electorat de Junts l’hagi votat perquè PP i Vox entrin a governar”, ha asseverat. En aquesta línia, des del PSOE també s’han referit a les declaracions de la seva portaveu, Montse Mínguez, a la seu de Ferraz, en les quals ha instat Junts a continuar treballant per arribar a nous enteses amb el govern espanyol. En un comunicat, de fet, els socialistes insisteixen que tenen la “mà estesa” i que continuen oferint “diàleg” per “bastir ponts” amb els juntaires i, tot i els arguments esgrimits per Puigdemont, reiteren que han donat compliment als pactes en les qüestions que estaven al seu abast. De moment, però, des de Junts tanquen aquesta porta.