El president a l’exili i líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha fet una declaració institucional –sense acceptar preguntes dels periodistes– per donar els detalls del trencament de les relacions amb el PSOE. “Adeu-siau”, ha dit hores després que l’executiva del partit ha pres per unanimitat la decisió de partir peres amb els socialistes espanyols perquè “no hi ha hagut resultats suficients”. En una compareixença des de Perpinyà (Catalunya Nord), Puigdemont ha subratllat que Junts no està disposat “a ajudar a un govern que no ajuda a Catalunya” i ha constatat no han vist voluntat del PSOE “per executar els acords polítics dins el termini i en la forma escaient” durant els dos anys que ha durat el pacte entre els juntaires i els socialistes. Així mateix, ha deixat clar que “no han canviat algunes de les condicions crítiques que impedeixen que una de les dues parts tingui el xantatge de la repressió”.
Més informació ben aviat