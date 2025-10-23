Junts farà una consulta a la militància si dilluns trenquen amb Sánchez

Dilluns està marcat en vermell al calendari de Junts per Catalunya. La formació del president a l’exili, Carles Puigdemont, farà una consulta a la seva militància en cas que la direcció del partit decideixi trencar la relació amb el PSOE i deixar Sánchez al descobert tal com ha avançat El Nacional i ha confirmat El Món. Cal destacar que aquest moviment per part de la formació de Carles Puigdemont és el mecanisme previsible, perquè és el que es va fer servir la tardor del 2022 per decidir sortir del govern Aragonès i per decidir si investir Sánchez el 2023. Així doncs, la militància tornarà a tenir les claus del rumb del partit després que l’acord de Brussel·les entre el PSOE i Junts l’avalés la militància i Sánchez accedís a la Moncloa.
Dilluns, el dia D de Junts
Les relacions entre el partit català i el, per antonomàsia, espanyol estan més tenses que mai. L’incompliment sistemàtic per part del PSOE dels acords rubricats amb la formació juntaire han portat la situació a un punt de ruptura. De fet, feia setmanes que Puigdemont i altres pesos pesants del partit advertissin que “passarien coses” a la tardor si Sánchez i el PSOE es mantenien inactius en el compliment dels acords entre els dos partits. Sense anar més lluny el passat dimecres la portaveu de Junts al Congrés va carregar amb duresa contra Sánchez i li va llençar una advertència clara i concisa: “Potser s’hauria de parlar menys de canvis d’horari i començar a parlar de l’hora del canvi”.
El pròxim dilluns, a Perpinyà, Puigdemont, reunirà la cúpula del partit i a l’ordre del dia es detalla que l’executiva de Junts farà un balanç dels acords de Brussel·les i decidirà quins seran els pròxims passos a seguir. Després d’aquesta reunió de la cúpula juntaire serà el mateix president a l’exili, Carles Puigdemont, qui explicarà els detalls decidits en aquesta reunió.