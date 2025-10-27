El president a l’exili i líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha reunit aquest dilluns l’executiva nacional del partit a Perpinyà (Catalunya Nord), on han decidit per unanimitat, segons han indicat fonts del partit, trencar amb el PSOE per davant els “incompliments” de l’acord de Brussel·les. De moment, però, no han transcendit els detalls del trencament, que els oferirà el mateix Puigdemont en una roda de premsa fixada per a les 17 hores. La decisió es va començar a definir ahir amb una reunió de la permanent del partit i aquest mateix dilluns s’ha escenificat davant els mitjans amb una reunió que ha arrencat a les 10 del matí i ha acabat al voltant de les 13 hores. A més, la formació celebrarà demà mateix un Consell Nacional per avalar la decisió i sotmetre-la a una consulta telemàtica, que se celebrarà aquesta mateixa setmana, molt probablement entre dimecres i dijous.
El malestar a Junts fins a arribar a la decisió de trencar amb els socialistes ha quedat palès des de fa mesos, ja que, tant en públic com en privat, han remarcat de forma reiterada que no hi ha hagut canvis ni avenços en cap de les seves demandes. També pel que fa a l’aplicació de la llei d’amnistia, perquè encara no ha permès la tornada de Puigdemont a Catalunya i creuen que des de l’executiu espanyol podrien haver fet més del que han fet. Així mateix, retreuen als socialistes espanyols que continuïn paralitzades algunes de les seves iniciatives sobre delinqüents reincidents i contra l’ocupació d’habitatges, entre altres qüestions.
Una decisió cuinada a foc lent
La decisió de Junts es produeix després que el passat mes d’agost el mateix Puigdemont ja va advertir que a la tardor passarien coses si el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no complia els compromisos adquirits, i dijous de la setmana passada la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, va elevar la pressió. La capitana, com se la coneix en els cercles de Junts, ja va deixar clar que calia “començar a parlar de l’hora del canvi”, que la situació no es podia allargar més i que si no canviava l’executiu espanyol ho haurien de fer des del seu partit.
Malgrat l’advertència juntaire, el mateix Sánchez va intentar calmar les aigües, i va reiterar que tenen la voluntat de complir tots els acords signats amb la formació de Puigdemont. Tot i això, també va remarcar que el compliment dels acords no depèn de forma exclusiva de l’executiu espanyol com, per exemple, l’oficialitat del català a Europa o la delegació de competències en immigració. A més, Sánchez va tornar a treure la carta de la dreta i l’extrema dreta i va advertir que el trencament de Junts amb el PSOE podria obrir la porta a la “involució” de PP i Vox. Un missatge que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha repetit aquest mateix dilluns, però sense èxit. La raó és que des de Junts remarquen que ells no formen part de cap bloc en la legislatura espanyola, i que l’únic que els mou és defensar els interessos de Catalunya a Madrid.