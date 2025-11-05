Borràs denuncia la “tortura diària” de viure pendent de l’indult de Sánchez

L’expresidenta de Junts i del Parlament, Laura Borràs, ha denunciat la “tortura diària” de viure pendent de l’indult que el govern espanyol encara ha de resoldre vuit mesos després que el Tribunal Suprem confirmés la pena a quatre anys i mig de presó per fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). “Forma part d’un procés molt dur. Continua la tortura. No és fàcil aixecar-se cada dia amb aquesta espasa de Dàmocles”, ha explicat en una entrevista a RTVE. Borràs ha recordat que el mateix jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que la va condemnar va proposar l’indult en considerar la pena “desproporcionada” pels delictes que havia comès.
L’actual directora de la fundació de Junts Fundem la República ha reconegut que en els últims mesos s’ha imposat un “silenci mediàtic” per no interferir en les negociacions del partit amb el PSOE. Ara fa tot just un any que Carles Puigdemont va tornar a la presidència de Junts i, des de llavors, Borràs ha reduït molt la seva exposició pública, tot i que ha insistit que ha estat una decisió estrictament personal i que ningú del partit li ha demanat. M’ha semblat més elegant no està present en el dia a dia”, ha relatat.
Borràs també ha defensat que la decisió de Junts de trencar relacions amb el PSOE és un “camí sense retorn” i ha reconegut que, en el seu moment, el pacte d’investidura amb Pedro Sánchez era una “oportunitat” per explorar una via de resolució del conflicte català, però que passats dos anys sense resultats és evident que és un carreró sense sortida. Preguntada per si la ruptura amb el PSOE podria afectar el seu indult, l’expresidenta de Junts ha recordat que “sempre” ha demanat que el seu cas quedés al marge de les negociacions entre els dos partits.