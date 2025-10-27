La Moncloa conté l’alè a l’espera de la reunió decisiva de Junts a Perpinyà

L’executiva de Junts es reuneix aquest dilluns a Perpinyà (Catalunya Nord) per decidir com encara la segona meitat de la legislatura pels continus incompliments del PSOE en carpetes clau com la llei d’amnistia, l’oficialitat del català a la Unió Europea o el traspàs de la gestió de les competències d’immigració. Aquest cap de setmana, el nucli dir del partit s’ha reunit amb Carles Puigdemont per valorar les diferents opcions i presentar una proposta a la resta de la direcció. En les últimes hores ha guanyat força l’opció de trencar relacions amb els socialistes. Encara cal concretar quin serà l’abast de la decisió, que molt possiblement se sotmetrà a votació de la militància, com va passar el 2023 quan va avalar els acords de Brussel·les que van servir per investir Pedro Sánchez com a president espanyol.
La reunió ha començat a les 10.00 del matí, però es preveu que sigui molt llarga i el líder de Junts, Carles Puigdemont, no compareixerà almenys fins a les 17.00 per fer balanç de la trobada i explicar les “accions a emprendre” en els pròxims mesos. El malestar a Junts amb l’actitud de Sánchez i del PSOE ha anat creixent en les últimes setmanes. A l’agost, Puigdemont ja va advertir que a la tardor passarien coses i, davant la falta de reacció de la Moncloa i de Ferraz, el partit considera que ha arribat el moment de sacsejar el tauler polític. En principi, no està sobre la taula donar suport a una moció de censura contra Sánchez, encara que sigui instrumental, i tot sembla indicar que el primer pas serà bloquejar la legislatura al Congrés tombant qualsevol iniciativa que no tingui un benefici evident per a Catalunya.
La Moncloa conté l’alè i guarda silenci
La postura oficial de la Moncloa és que el govern espanyol està fent tot el possible per complir amb els acords de Brussel·les i que si algunes carpetes estan encallades no és precisament per la seva falta de compromís. Amb tot, en els últims dies la Moncloa ha preferit guardar silenci i no entrar en l’intercanvi de declaracions. La setmana passada, el president espanyol va reclamar “temps” per avançar en els compromisos pendents. “Estem complint en el que està a la nostra mà, i el que no està a la nostra mà, estem treballant perquè es compleixi”, deia Sánchez en una roda de premsa dijous passat després de la reunió del Consell Europeu a Brussel·les. El líder socialista va assegurar que està disposat a reunir-se amb Puigdemont “quan toqui”, però no va concretar terminis i ho va desvincular del pols de Junts.
De fet, en privat tant la Moncloa com Ferraz intenten transmetre un missatge de tranquil·litat i consideren que l’avís de Nogueras i la reunió de l’executiva de Junts a Perpinyà formen part de la “teatralització” del partit de Puigdemont. No és la primera vegada que Junts amenaça de trencar amb el PSOE i els socialistes confien que el partit independentista no s’atrevirà a trencar del tot la relació, sobretot perquè al Congrés encara hi ha diverses lleis importants per votar que porten la seva signatura, com les ajudes als malalts amb ELA. El que sí que tenen coll avall és que serà gairebé impossible aprovar els pressupostos espanyols, ja que, a banda de Junts, ERC tampoc està disposada de negociar pels entrebancs d’Hisenda al nou finançament i l’enrocament de Podem per desgastar Sumar i guanyar posicions de cara a unes possibles eleccions espanyoles.
El PP fica cullerada i reclama fermesa a Junts
El vicesecretari de Política Autonòmica i Municipal i Anàlisi Electoral del PP, Elías Bendodo, ha interpel·lat Junts hores abans de la reunió clau. “Ja és hora de plantar-se de veritat i de deixar d’apuntalar un govern corrupte”, ha reclamat Bendodo aquest diumenge. “És hora que els socis de Sánchez s’adonin que estan donant suport a un govern que els ha enganyat i que ha jugat de catxa amb l’amnistia promesa”. El líder popular ha assegurat que Sánchez “s’arrossegarà” ben aviat fora d’Espanya per fotografiar-se amb Puigdemont. “Que Sánchez deixi de prendre el pèl als espanyols, es deixi d’embuts i ens digui quin vol a Bèlgica o Suïssa agafarà per reunir-se amb Puigdemont”, ha etzibat. Fins ara, els populars s’han mantingut a certa distància de Junts i, en lloc d’enviar-li cants de sirena, han preferit deixat que el malestar intern al partit català creixi per forçar un trencament amb el PSOE i obligar Sánchez a avançar eleccions.