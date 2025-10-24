Sánchez ignora els avisos de Junts i diu que es reunirà amb Puigdemont “quan toqui”

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que “respecta” les decisions que pugui prendre Junts la setmana vinent després de la reunió de la seva executiva per avaluar els acords de Brussel·les, però no sembla disposat a reconèixer els escassos resultats que ha obtingut fins ara. Malgrat tenir l’amnistia a mig aplicar, l’oficialitat del català desada en un calaix i el traspàs de la gestió de les competències en immigració encallat al Congrés, Sánchez insisteix una vegada i una altra que el govern està “complint” amb els compromisos assolits amb Junts i culpa factors externs —els jutges, els estats membres i Podem, respectivament— de la manca d’avenços reals en els acords d’investidura.
Ara mateix, sembla que les dues possibilitats que hi ha sobre taula de Puigdemont són o bé trencar amb el PSOE i consultar a la militància sobre la continuïtat dels acords de Brussel·les, o bé optar per una política de braços plegats i no donar suport a cap llei ni iniciativa que no sigui en benefici de Catalunya. El que tenen clar a Junts és que alguna cosa ha de canviar. “Tenim el cistell buit i això no ens ho podem permetre”, diuen fonts de Junts en conversa amb aquest diari. “Haurien de passar coses, i més si Sánchez no fa cap gest convincent d’aquí a dilluns”.
Sánchez insisteix que fan el que poden
“Estem complint en el que està a la nostra mà, i el que no està a la nostra mà, estem treballant perquè es compleixi”, ha dit Sánchez en una roda de premsa aquest dijous després de la reunió del Consell Europeu. El president espanyol ha intentat esquivar les preguntes sobre una possible reunió amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, per refer ponts després de molts mesos de tibantors i amenaces de trencament per part del partit independentista. “Hem aprovat una llei d’amnistia per normalitzar la situació amb els actors polítics. Aquestes reunions per descomptat que es produiran quan toqui”, ha comentat Sánchez, insinuant que fins que Puigdemont no es beneficiï de l’amnistia que li nega el Tribunal Suprem.
Hores abans, també des de Bèlgica, Sánchez ja havia replicat Junts que el “canvi” a Catalunya ha arribat des que el PSOE governa Espanya. “Aquest executiu ha provocat un canvi des del 2018 cap a millor, d’avenç i no d’involució com plantegen altres alternatives polítiques com el PP o Vox”, ha defensat el president espanyol, que ha demanat “temps” per materialitzar els acords pendents. “Ho estem fent, Junts ho sap, que estem complint amb tots els acords. Evidentment, hi ha acords que no depenen en exclusiva del govern d’Espanya o dels grups parlamentaris que el sustenten, per exemple en matèria d’immigració o de les llengües cooficials”, ha sentenciat.