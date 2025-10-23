La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat aquest dijous que, pel que fa a Catalunya, “PP i PSOE són el mateix”. Hores després que Carles Puigdemont hagi anunciat que reunirà l’executiva del partit a Perpinyà per fer “balanç” dels acords de Brussel·les, Nogueras ha evitat mullar-se sobre una possible moció de censura contra Pedro Sánchez i s’ha limitat a repetir que Junts no es casa amb ningú. “Hem tingut molta paciència”, ha dit en una entrevista a La Sexta. Des de Brussel·les, Sánchez ha demanat més “temps” per rematar alguns dels acords pendents i ha defensat que el seu govern ha fet la seva part, però que hi ha carpetes com la immigració o l’oficialitat del català a la UE no depenen “en exclusiva” del seu.
La coreografia de Junts, perfectament calculada, ha generat certa inquietud a la Moncloa. Al partit de Carles Puigdemont se li acaben els arguments per defensar el pacte d’investidura amb Sánchez i consideren que és el “l’hora del canvi”, tal com va dir Nogueras al Congrés. Per saber quin serà el canvi, caldrà esperar fins al dilluns, quan es reuneix l’executiva de Junts, però ha deixat entreveure que no es descarta cap escenari. “El moment dels ultimàtums ha acabat”, ha avisat la dirigent juntaire davant les diferents interpretacions que s’han fet del seu discurs durant la sessió de control d’aquest dimecres. “Fa uns mesos ja vam avisar que la pròrroga no duraria tota la legislatura. És el moment de prendre decisions”.
Sánchez intenta salvar la relació amb Junts
Si la primera reacció del PSOE va ser treure ferro a l’avís de Junts i titllar-lo de “teatralització”, amb el pas de les hores el nerviosisme s’ha instal·lat a Ferraz i a la Moncloa. Sánchez ha assegurat que el govern espanyol “vol i aspira a complir amb els compromisos de Junts” i. ha defensat la feina feta fins ara. “Ho estem fent, Junts ho sap, que estem complint amb tots els acords. Evidentment, hi ha acords que no depenen en exclusiva del govern d’Espanya o dels grups parlamentaris que el sustenten”, ha afegit. “Estem fent la feina, que exigeix temps, dedicació, esforços. És el que està fent el govern d’Espanya, però crec que hi ha una qüestió de canvi que és indiscutible”.
Nogueras ha replicat Sánchez que Catalunya no ha notat massa el canvi que predica i li ha recordat que les dades “parlen per si soles”. Segons ha denunciat la diputada de Junts, l’any 2021 el govern espanyol va invertir 91 euros per cada català, mentre que a Madrid va invertir 306 euros per cada ciutadà. El 2023, la inversió va ser de 128 euros per cada català i 365 euros per cada madrileny. “El govern espanyol senta bé a Madrid”, ha etzibat.
En una de les intervencions més dures que se li recorda, Nogueras va acusar el president espanyol de fer servir diners dels impostos per “pagar rescats de les estrelletes de la flotilla, al finançament il·legal de partits i a la prostitució” i li va retreure que “persegueixi” els autònoms mentre bloqueja totes les iniciatives que el seu partit porta al Congrés per frenar les ocupacions i la multireincidència. ”Potser s’hauria de parlar menys de canvis d’horari i començar a parlar de l’hora del canvi”, va sentenciar.