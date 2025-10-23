Puigdemont reunirà l’executiva de Junts a Perpinyà en ple pols amb el PSOE

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciat que reunirà l’executiva del partit a Perpinyà (Catalunya Nord) en ple pols amb el PSOE pels incompliments constants del govern espanyol. L’anunci arriba l’endemà que la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, fes una dura intervenció en la sessió de control a Pedro Sánchez i li llancés un avís: “Potser s’hauria de parlar menys de canvis d’horari i començar a parlar de l’hora del canvi”, li va etzibar. Segons l’ordre del dia de la reunió, l’executiva de Junts farà un balanç dels acords de Brussel·les i decidirà quins seran els pròxims passos a seguir. Posteriorment, Puigdemont farà una roda de premsa per explicar-ne els detalls.
Les relacions entre Junts i el PSOE estan al límit del col·lapse i les últimes reunions entre les dues formacions no han servit per redreçar el rumb de les negociacions. De les grans carpetes que van pactar al principi de la legislatura —amnistia, oficialitat del català a la Unió Europea i traspàs de les competències d’immigració— cap s’ha tancat de manera satisfactòria i cada vegada sembla més difícil que hi hagi canvis a curt termini. L’amnistia està encallada al Tribunal Constitucional, l’oficialitat del català està en un calaix a l’espera que hi hagi unanimitat entre els 27 i el traspàs de la gestió de les competències d’immigració va fracassar per l’oposició de Podem.
Un avís seriós al PSOE
El discurs de Nogueras al Congrés, molt més contundent del que és habitual, va provocar un terratrèmol als passadissos de la cambra baixa. Tot i els intents del PSOE de rebaixar-ne la importància, fonts de Junts advertien que l’elecció de paraules no era casual i apuntaven que, fins ara, mai havia fet servir la paraula “canvi” a l’hemicicle. “No és una afirmació gratuïta”, avisen. Des del partit de Puigdemont intenten evitar parlar d’ultimàtum, però el cas és que cada vegada s’hi assembla més. “Cal un canvi”, deia Nogueras hores després. Sánchez ha de “complir o plegar”, insistien des del partit.
Rèplica de manual de Sánchez
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha sortit al pas de les crítiques de Junts. A la seva arribada a la cimera del Consell Europeu d’aquest dijous a Brussel·les, Sánchez ha dit que és “indiscutible” que el “canvi” ha arribat a Catalunya des que el PSOE governa en coalició amb Sumar a Espanya. “Aquest executiu ha provocat un canvi des del 2018 cap a millor, d’avenç i no d’involució com plantegen altres alternatives polítiques com el PP o Vox”, ha dit. El líder socialista ha insistit que està “complint” amb els acords de Brussel·les i s’ha espolsat la responsabilitat del fracàs de l’oficialitat del català a Europa o el traspàs de les competències d’immigració, carpetes que “no depenen en exclusiva del govern d’Espanya o dels grups parlamentaris que el sustenten”.
La reacció de Sánchez arriba després que tant el PSOE com la Moncloa restessin importància a l’embat de Nogueras i el circumscrivissin al “joc polític” de Junts al Congrés. Fonts del govern espanyol titllar la intervenció de Nogueras de “teatralització”, mentre que des de Ferraz consideren que les “amenaces” són part del discurs “habitual” de Junts i no li donen més importància.