ERC avisa Junts que els interessos de Catalunya no es defensen “sols”

El portaveu d’ERC, Isaac Albert, ha avisat Junts que els interessos de Catalunya no es defensen “sols” i ha assegurat que els republicans no s’aixecaran “mai de cap negociació, ni reunió ni de cap taula”. Mentre els republicans feien la seva roda de premsa setmanal per valorar l’actualitat política, l’executiva de Junts continua reunida a Perpinyà (Catalunya Nord) per decidir si trenquen relacions amb el PSOE després de dos anys de moltes promeses i pactes i pocs resultats. ERC ha defensat que vol fer valdre el seu “poder” a Madrid, tot i que sense els vots de Junts la majoria d’investidura de Pedro Sánchez quedaria tocada de mort i tot quedaria a l’expectativa de veure la contundència i l’abast del trencament de relacions amb el PSOE.
Els republicans mantenen que no negociaran els pressupostos catalans ni els espanyols mentre no hi hagi avenços tangibles amb el finançament singular de Catalunya, però no estan disposats a tensar la seva relació amb el PSOE fins al punt de posar en perill el futur de la legislatura. Des de Calàbria han optat per bloquejar les converses sobre els comptes, però mantenen oberta la porta per negociar altres qüestions tant a Madrid com a Catalunya. Una mostra és el decret de desplegament de les energies renovables que el Govern de Salvador Illa portarà al Consell Executiu després de tancar un preacord amb ERC. El mateix Illa ha demanat paciència als republicans per acabar de tancar el nou model de finançament. “Farem un pas de gegant”, ha promès el president sense concretar massa més. També ha reclamat “sensatesa” a Junts davant la reunió decisiva de Perpinyà.
