La política catalana té tantes pestanyes obertes i tantes giragonses que, al final, les coincidències s’entrebanquen. Aquest matí, un centenar llarg de persones ha arribat al Parlament en reivindicació de la declaració d’independència, mai aplicada, del 27 d’octubre de 2017. Eren els membres de la columna que des del passat 11 d’octubre han travessat a peu Catalunya, des de la Porta dels Països Catalans, a la Catalunya Nord. Després de catorze etapes, han fet meta a la cambra catalana. Una arribada que clou una marxa organitzada per l’assemblea territorial nord-catalana de l’ANC, la delegació nord-catalana del Consell de la República i la Casa Macià.
La casualitat fa que hagin arribat el mateix dia que la formació nascuda d’aquella DUI fallida, Junts per Catalunya, celebra un conclave al més alt nivell per analitzar si trenquen o no l’acord de Brussel·les amb el PSOE, el pacte que sosté Pedro Sánchez a la Moncloa. L’acord signat amb el mateix partit i el mateix líder que, arran del 27-O, van decidir votar a favor de l’aplicació de l’article 155 sobre les institucions catalanes i van fer costat a la repressió judicial espanyola contra els líders de la DUI de manera entusiasta.
“Hi ha més motius i més pressa que mai per a fer efectiva la DUI!” era el lema de la mobilització. I advertien en el manifest de la convocatòria que “el 27 d’octubre serem al Parlament per a exigir que s’apliqui la DUI sense demora!“. Així ho han fet, davant el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, que els ha rebut. Precisament, l’únic membre del Govern del president Carles Puigdemont que va tornar al seu despatx de conseller un cop va ser declarada la independència.
Una reivindicació clara
Els manifestants, que no defugen l’etiqueta dels “últims mohicans de la DUI”, han reivindicat l’acord de la majoria del Parlament d’acord amb els resultats del referèndum del Primer d’Octubre. De fet, el seu raonament és que la DUI va quedar en suspens, però que la independència està declarada i només cal fer-la efectiva. D’aquí que critiquin durament la posició dels partits independentistes parlamentaris, que a parer seu, fan la ronsa per aplicar-la.
A més, retreuen a les formacions la seva “desconnexió” amb la base independentista. L’arribada al Parlament ha estat reivindicativa i sortosament avorrida per al desplegament policial que l’actual direcció dels Mossos d’Esquadra hi ha destinat. De fet, poc risc podien tenir el centenar de persones que han caminat durant catorze dies amb estelades al coll i la defensa aferrissada de la declaració que es va aprovar avui fa vuit anys.