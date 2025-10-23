“Res no és descartable. Res!“. Així d’explícit es mostra en conversa amb El Món un dels membres de la direcció de Junts per Catalunya sobre el que pot suposar la reunió “presencial” de l’executiva del partit a Perpinyà, dilluns vinent. Una trobada que arriba en un moment més que delicat de les relacions entre el PSOE, el govern espanyol i Junts quan, gairebé dos anys després del Pacte de Brussel·les, els independentistes no n’han tret ni cinc de calaix. Sense els principals acords acomplerts, amb els escàndols per corrupció que assetgen el govern de Pedro Sánchez i la crisi institucional amb el poder judicial que reflecteix el judici al fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, Junts encara vol fer gruar més la continuïtat del suport als socialistes. “Tenim el cistell buit i això no ens ho podem permetre”, apunten altres fonts de l’aparell juntaire.
Ara com ara, fonts de Junts deixen clar que dilluns “passaran coses”. Un “passaran” prou diferent que la referència genèrica que el mateix president de la formació va fer a l’agost des de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), on va pronosticar una tardor “intensa” en què es veurien coses que “mai” no s’havien vist. “Haurien de passar coses, i més si Sánchez no fa cap gest convincent d’aquí a dilluns”, remarquen les mateixes fonts. Tot apunta que ara la disposició dels juntaires seria fer una política a Madrid de “braços creuats” -és a dir, no donar suport a res que no sigui específicament en benefici de Catalunya- i defugir la idea d’una moció de censura, encara que aquesta fos “instrumental, per convocar eleccions,” i sense que Alberto Núñez Feijóo en fos el candidat. “Encara ens queda pólvora”, avancen els juntaires. Res no impedeix que Junts passi de “cobrar per avançat” a plegar abans de la legislatura.
Míriam Nogueras aclareix que no funcionen amb lògica espanyola
La veu dels juntaires i de Carles Puigdemont al Congrés, Míriam Nogueras, intentava deixar clar el panorama en declaracions a La Sexta aquest migdia. “El moment dels ultimàtums ha acabat i el partit socialista no els ha sabut aprofitar, nosaltres no estem en el marc mental espanyol sinó en la lògica catalana i per a nosaltres és important trobar la millor manera de poder defensar els ciutadans de Catalunya i això Pedro Sánchez no ho ha entès”, advertia Nogueras. Unes declaracions que arriben després de la darrera reunió entre José Luis Rodríguez Zapatero i el nucli dur de Waterloo.
Nogueras també ha descartat, com han fet altres membres de la direcció batejats com els “puigdelovers“, una hipotètica moció de censura. “Si el PSOE té deures pendents amb Catalunya i amb els catalans, el Partit Popular repeteix curs”, ironitzava Nogueras per descartar qualsevol cant de sirenes que facilités l’arribada de la dreta extrema i l’extrema dreta espanyola a la Moncloa, encara que fos temporalment. Per a Nogueras, el PP i el PSOE sempre han donat l’esquena a Catalunya i han incomplert els seus acords. Per això, si les coses continuen com ara, Puigdemont no dubtarà a posar sobre la taula la retirada del suport parlamentari al govern de PSOE i Sumar.
Sánchez canvia el to
Els posicionaments de Junts les darreres hores han fet canviar el to de Sánchez. Ahir, a la sessió de control, Sánchez responia a Junts seguint el manual de “diàleg” i la “paciència” i insistia que s’havien complert acords. Fins i tot, deixava caure un agraïment pel suport dels diputats juntaires per mantenir la famosa “majoria progressista” al Congrés. Però, aquest dijous, el to, el timbre i volum del seu discurs ha estat diferent, i no ha sigut només una qüestió de matís.
Sánchez, des de Brussel·les, ha subratllat que té la voluntat de complir tots els acords signats amb Junts a l’inici de la legislatura, encara que aquests exigeixen “temps, dedicació i esforços” i, sobretot, ha remarcat que “no tots depenen en exclusiva del govern [espanyol] ni dels grups parlamentaris que li donen suport”. Una clara referència tant a l’oficialitat del català a la Unió Europea o les competències sobre immigració. Sánchez ha anat una passa més enllà i ha agafat el comodí de ‘que ve la dreta’. Així, fent referència a l’avís que potser “seria l’hora del canvi”, llançat ahir per Nogueras, Sánchez ha opinat que “quan parlem de canvi, n’hi pot haver per avançar o per involucionar, per tornar no una hora enrere, com deia la portaveu de Junts, sinó 50 anys enrere”. “La involució que suposaria un govern de PP i Vox”, ha arguït. Fins i tot, hi ha qui pensa que Sánchez es podria trobar en un infern parlamentari fins a convocar eleccions després dels comicis andalusos.