Illa demana “sensatesa” a Junts i paciència a ERC davant la falta d’avenços

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat “sensatesa” a Junts i que actuï pensant “primer de tot” en Catalunya quan decideixi si manté o no el suport a Pedro Sánchez en la reunió que el partit de Carles Puigdemont té aquest dilluns a Perpinyà (Catalunya Nord). En una entrevista a RTVE, Illa també ha demanat paciència a ERC i ha assegurat que el nou model de finançament que prepara el Ministeri d’Hisenda “respectarà” els acords amb els republicans. La falta d’avenços en carpetes clau com l’oficialitat del català o el traspàs de la gestió de les competències en immigració, en el cas de Junts, i en el finançament singular, en el cas d’ERC, mantenen bloquejades les negociacions dels pressupostos catalans i espanyols.
Illa, igual que ja va fer Pedro Sánchez la setmana passada, ha advertit Junts que l’alternativa al govern del PSOE i Sumar és “involucionista i regressiva”. El president català ha defensat el compromís de la Moncloa per complir amb els acords de Brussel·les i ha reiterat que el govern de Sánchez és “positiu” per a Catalunya. Illa ha recordat que l’amnistia està aprovada -tot i que no s’ha aplicat de manera generalitzada i tant Carles Puigdemont com Oriol Junqueras estan pendents del Tribunal Constitucional- i que el català mai havia estat “tan a prop” de ser oficial a la Unió Europea, malgrat que, dos anys després, el govern espanyol encara no ha pogut convèncer els 27 perquè votin a favor de la mesura.
El nou finançament respectarà l’ordinalitat
Pel que fa a ERC i el nou finançament, Illa ha garantit que complirà amb els seus compromisos. “Farem un pas de gegant”, ha insistit. Fins ara, el Ministeri d’Hisenda s’ha negat a parlar obertament del principi d’ordinalitat –que garanteix que les comunitats que més aporten, com Catalunya, no perdran pes a l’hora de repartir els fons, com passa ara– i tampoc vol ni sentir a parlar de cedir la gestió dels impostos. Són dues qüestions que, en principi, el PSC també reclama, però ho fa amb la boca petita per no importunar Sánchez. “Serà un acord positiu”, ha dit, tot i que ha reconegut que culminar el nou finançament no serà “senzill”. El president català ha confirmat que no presentarà el projecte de pressupostos de la Generalitat fins que tingui garantit el suport d’ERC i dels Comuns. “L’horitzó és un bon finançament singular i uns bons pressupostos. Hi estem treballant”.